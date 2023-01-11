اليوم السابع
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الأربعاء، 11 يناير 2023 01:51 م
أكرم القصاص
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قيادات الطائفة الإنجيلية يزورون رئيس الطائفة بعد تماثله للشفاء من كورونا

الأربعاء، 11 يناير 2023 01:44 م
قيادات الطائفة الإنجيلية يزورون رئيس الطائفة بعد تماثله للشفاء من كورونا جانب من زيارة قيادات الطائفة للدكتور أندرية زكى
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، قيادات ورموز الطائفة الإنجيلية بمصر، فى زيارة محبة وتقدير بعد شفائه من فيروس كورونا.

 

وخلال كلمته وجه الشكر للسيد نائب رئيس الطائفة ولجميع السادة الحضور، وقال: "زيارتكم اليوم تعكس عمق المحبة الحقيقية، وشعورى بالسعادة لا يوصف بمساندة إخوتى من القسوس وقيادات الطائفة الإنجيلية لى من أول لحظة".

 

 شارك فى الزيارة الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس اسطفانوس زكى، أمين عام رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، وعدد من السادة أعضاء المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية، وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب المصرى، وعمداء كليات اللاهوت الإنجيلية، وقيادات سنودس النيل الإنجيلي.

 

يذكر أن إصابة رئيس الإنجيلية بفيروس كورونا، لم تسمح بمشاركته فى الاحتفال الرسمى للطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد فى ٦ يناير الجارى فى كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية.

 

وكان القس سامح موريس، راعي كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، إصابة الدكتور القس أندريه ذكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر. بكورونا، مما أدى لغيابه عن الاحتفال الرسمى للطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد بحضور محافظ القاهرة، وعدد من الشخصيات العامة وكبار الكتاب وكبار رجال الدولة ورؤساء تحرير الصحف والقنوات الفضائية وبحضور الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع. 

 

وقال القس سامح موريس، أعلن بكل حزن عن إصابة الدكتور القس اندريه ذكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بكوڤيد 19، وهو حملنى رسالة اعتذار وحزن لغيابه عن الاحتفال.

 

 

الدكتور أندرية زكى وسط أعضاء الطائفة
الدكتور أندرية زكى وسط أعضاء الطائفة

 

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

زيارة الطائفة الإنجيلية
زيارة الطائفة الإنجيلية

 


الطائفه الانجيليه

اندريه زكى

اخبار الطائفه الانجيليه

فيروس كورونا



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