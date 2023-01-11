غرامة إزعاج.. شركة هندية تفرض 1200 دولار على أى موظف يتصل بزميله يوم عطلته

قررت شركة "دريم 11" الهندية فرض غرامة تقدر بـ1200 دولار على أي موظف لديها يتصل بزميله في أثناء قضاء عطلته، وذلك للمحافظة على حالة الاسترخاء التي يستحقها الموظف عند قضاء إجازته.

وبحسب تقرير منشور على موقع "سبوتنيك" الإخبارى، أنه تقرر تغريم أي موظف بالشركة يزعج زميله باتصال هاتفي خلال إجازته بمبلغ 1200 دولار أمريكي.

يشار إلى شركة "دريم 11" تدير منصة للعبة "الفانتازي" الرياضية، وكانت قد تأسست في عام 2008، وهي تنتهج سياسة إلزام موظفيها بأخذ إجازة لمدة أسبوع على الأقل سنويا.

وشددت الشركة على أن "الوقت المخصص للإجازة يسمح لموظفي الشرطة بالاسترخاء وإعادة شحن طاقتهم والعودة إلى العمل مستعدين لتقديم أفضل ما لديهم"، مشيرا إلى أن هذا النظام أثبت فاعليته.