طلاب رابعة وخامسة ابتدائى بالجيزة يؤدون اليوم امتحانى الدراسات وICT

كتبت – مرام محمد

يواصل طلاب صفوف النقل بمحافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، والتى تستمر حتى يوم الخميس 26 يناير 2023، وفقا للجداول المعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

وبحسب الجداول المعلنة، يؤدى طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائى، اليوم الأربعاء، امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية وICT، ويؤدى طلاب الصف الأول الإعدادى امتحان مادتى الهندسة والعلوم.

وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على ضرورة الإسراع فى عمليات التصحيح أولا بأول، على أن تعلن نتائج كل مرحلة فى وقت موحد على مستوى المحافظة، وكذلك ضرورة إزالة أية عقبات تعوق سير العملية الامتحانية، منبها على توفير جميع متطلباتها ومنع الطلاب منعا باتا من حيازة التليفون المحمول حتى لو كان مغلقا داخل اللجان، وعلى عدم التواجد خارج اللجان ومنع التجمعات بعد انتهاء الامتحانات وتنظيم دخول وخروج الطلاب.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، لضمان إتمام كافة الامتحانات والتيسير على الطلاب، مؤكدًا أن المحافظة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والفنية التى من شأنها الحفاظ على سلامة الطلاب وسير الامتحانات بشكل سليم.

وأكد اللواء أحمد راشد، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات فى محيط المدارس لتوفير المناخ الملائم للطلاب.

ووجه محافظ الجيزة، بمنع استخدام المحمول داخل اللجان والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، مع الحزم الشديد والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.

وبحسب جداول الامتحانات التى أعلنتها مديرية التربية والتعليم بالجيزة، فإنه يؤدى طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الإثنين 9/1/2023، امتحان مادتى اللغة العربية، والتربية الدينية، ويوم الثلاثاء 10/1/2023، امتحان مادتى العلوم، والمهارات المهنية، ويوم الأربعاء 11/1/2023، امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية، وICT، ويوم الخميس 12/1/2023، امتحان مادة اللغة الإنجليزية، ويوم السبت 14/1/2023، امتحان مادة الرياضيات.

ويؤدى طلاب الصف الخامس الابتدائى، الإثنين 9/1/2023، امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 10/1/2023، امتحان مادتى العلوم والمهارات المهنية، والأربعاء 11/1/2023، امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية، وICT، والخميس 12/1/2023، امتحان مادة اللغة الإنجليزية، والسبت 14/1/2023، امتحان مادة الرياضيات.

كما يؤدى طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الأحد 15/1/2023، امتحان اللغة العربية، والإثنين 16/1/2023، امتحان مادة الرياضيات، والثلاثاء 17/1/2023، امتحان مادتى اللغة الأجنبية، والعلوم، والأربعاء 18/1/2023، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

ووفقا لجداول الامتحانات، يؤدى طلاب الصف الأول الإعدادى الإثنين 9/1/2023، امتحان مادة اللغة العربية والخط، والأربعاء 11/1/2023، امتحان مادتى الهندسة، والعلوم، والسبت 14/1/2023، امتحان مادتى الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية، والإثنين 16/1/2023، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

ويؤدى طلاب الصف الثانى الإعدادى الثلاثاء 10/1/2023، امتحان مادة اللغة العربية والخط، والخميس 12/1/2023، امتحان مادتى الهندسة، والعلوم، والأحد 15/1/2023، امتحان مادتى الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية، والثلاثاء 17/1/2023، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

ويؤدى طلاب الشهادة الإعدادية السبت 21 يناير 2023، امتحان مادة اللغة العربية والخط، والأحد 22 يناير 2023، امتحان مادتى اللغة الأجنبية، والتربية الدينية، والإثنين 23 يناير 2023، امتحان مادتى العلوم، والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والثلاثاء 24 يناير 2023، امتحان مادتى الجبر والإحصاء، والتربية الفنية، والأربعاء 25 يناير 2023، امتحان مادة الهندسة، والخميس 26 يناير 2023، امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

أما طلاب الصف الأول الثانوى العام (عربى – لغات)، فيؤدون الأحد 15/1/2023، امتحان مادتى اللغة العربية، واللغة الأجنبية الثانية، والثلاثاء 17/1/2023، امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا، والسبت 21/1/2023، امتحان مادتى التاريخ والأحياء، والإثنين 23/1/2023، امتحان مادتى الرياضيات والفلسفة، والأربعاء 25/1/2023، امتحان مادتى اللغة الأجنبية الأولى، والفيزياء.

ويؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى العام (عربى – لغات)، السبت 14/1/2023، امتحان مادة اللغة العربية، (عام)، والإثنين 16/1/2023، امتحان مادة الأحياء (علمي)، وامتحان مادة الفلسفة والمنطق (أدبي)، امتحان مادة الكيمياء (علمي)، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع (أدبي)، والأربعاء 18/1/2023، امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، (عام)، والأحد 22/1/2023، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (عام)، وامتحان مادة التاريخ (أدبي)، وامتحان مادة الفيزياء (علمي)، والثلاثاء 24/1/2023، امتحان مادة تطبيقات الرياضيات (علمي)، وامتحان مادة الجغرافيا (أدبي)، والخميس 26/1/2023، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، (عام).