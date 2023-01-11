طقس الغربية الآن.. شمس ساطعة وأجواء معتدلة بمراكز ومدن المحافظة

الغربية محمد طارق

شهدت مراكز ومدن محافظة الغربية منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، أجواء معتدلة مع وجود نشاط خفيف للرياح وسطوع لأشعة الشمس، فيما شهدت الطرق الرئيسية والفرعية سيولة مرورية.

وكانت محافظة الغربية أعلنت عن رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية، حيث تم الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحى إلى مختلف المناطق والشوارع، استعدادا لموسم الأمطار، وكلف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رؤساء الأحياء، بالتواجد فى الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات، لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأكد المحافظ، على التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارتي المرور والحماية المدنية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا باردا فى الصباح الباكر، لطيفا نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطارا خفيفة قد تكون متوسطة مساء على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 09.