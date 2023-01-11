شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تحقق فى ضبط كمية من اليورانيوم بمطار هيثرو

كتبت رباب فتحى

بدأت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، تحقيقا بعد أن صادرت قوات حرس الحدود مادة تحتوي على اليورانيوم في مطار هيثرو، وأكدت سكوتلانديارد أن فريق مكافحة الإرهاب التابع لها يحقق بعد اكتشاف المواد الملوثة كجزء من الفحص الأمني الروتيني.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه تم اكتشافه في 29 ديسمبر على متن رحلة ركاب وصلت من عمان ، وفقًا لصحيفة صن، ومن المفهوم أن المادة خرجت من باكستان وكانت موجهة إلى شركة إيرانية لها مقرات في المملكة المتحدة.

وقال قائد شرطة العاصمة، ريتشارد سميث ،"أريد طمأنة الجمهور بأن كمية المواد الملوثة كانت صغيرة للغاية وقد تم تقييمها من قبل الخبراء على أنها لا تشكل أي تهديد للجمهور".

وأضاف "على الرغم من أن تحقيقنا لا يزال مستمراً ، إلا أنه من خلال تحقيقاتنا حتى الآن لا يبدو أنه مرتبط بأي تهديد مباشر. ومع ذلك ، وكما يتوقع الجمهور ، سنواصل متابعة جميع خطوط التحقيق المتاحة للتأكد من أن هذا هو الحال بالتأكيد ".

وأوضحت الصحيفة أن اليورانيوم معدن طبيعي موجود في الأرض ولكن يمكن أن يكون خطيرًا على البشر لأنه عنصر نووي أساسي.

وقالت الشرطة إنها لم تقم بأي اعتقالات وتعمل مع الوكالات الشريكة للتحقيق والتأكد من عدم وجود خطر على الجمهور.

وقال سميث: "ومع ذلك ، فإنه يسلط الضوء على القدرة الممتازة التي نمتلكها نحن وشركاؤنا لمراقبة موانئنا وحدودنا من أجل الحفاظ على سلامة الجمهور من أي تهديدات محتملة لسلامتهم وأمنهم قد تأتي إلى المملكة المتحدة".

ومن المفهوم أن وزارة الداخلية لا تعتقد أن هناك أي تهديد للجمهور. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "نحن لا نعلق على التحقيقات الجارية".