شاهد محصولى الكراوية والليفت وطرق الزراعة بالمنيا.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع تقريرا مصورا من داخل إحدى الزراعات الطبية وهو محصول الكراوية، والذى يزرع بالتزامن مع محصول الليفت، الذى يساعد على تقوية الأرض وحتى لا ينمو العود الخضرى للكراوية أكبر ويكون إنتاجه من المحصول أعلى.

وقال حنا وهيب أحد المزارعين بدأت الزراعة فى سن مبكرة جدا وتعلمت الكثير منها، وأعشق زراعة الكراوية والليفت بشكل أساسى، منذ ما يزيد عن 20عاما وأنا أزرعهما، لأنهما صديقان يزرعان معا بشكل أساسى، لأن محصول الليفت يساعد على تهيئة الأرض لمحصول الكراوية، ويجعله أكثر إنتاجا لذلك عندما تتم زراعة محصول الكراوية لابد من زراعة الليفت بجانبه.

وأضاف حنا أن محصول الكراوية من المحاصيل المهمة جدا، ضمن النباتات الطبية التى تزرع فى المنيا، وتبدأ زراعته فى شهر سبتمبر ويستمر فى الأرض من 5 إلى 6 أشهر، ويتكلف الفدان لزراعة الكراوية والليفت نحو 12 ألف جنيه، بينما يستمر محصول الليفت نحو 70 يوما ثم يتم حصاده بعد أن يكون قد ساعد على تهيئة الأرض للكراوية.

وأشار إلى أن إنتاج محصول الكراوية يزداد مع الأرض الجيدة، وينتج بين طن واثنين حسب خدمة الأرض، وكذلك حسب الرى فهو يحصل على 4 ريات فقط حتى الحصاد، بينما يأخذ تسميدا خفيفا نحو 2 شيكارة للتسميد، لكنه يحتاج إلى رعاية ونظافة وتقليم عروش الليفت حتى لا تغطى على إنبات الكراوية.

وقال إنه رغم أن محصول الكراوية هو الأساس فى الزراعة، إلا أن تواجد الليفت معه يساعده على أن يكون الفرع قصيرا ومحملا بالثمر، على عكس عدم زراعة الليفت معه فذلك يجعل الكراوية عودها أطول وإنتاجها أقل.



زراعة الليفت والكراوية فى المنيا (1)



زراعة الليفت والكراوية فى المنيا (2)



زراعة الليفت والكراوية فى المنيا (4)