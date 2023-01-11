اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 11 يناير 2023 11:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

سبوتنيك: الاتحاد الأوروبي لم يبحث اتخاذ حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

الأربعاء، 11 يناير 2023 10:10 م
سبوتنيك: الاتحاد الأوروبي لم يبحث اتخاذ حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا الاتحاد الأوروبى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أفاد مصدر مطلع في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بأن دول الاتحاد لم تبحث بعد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.
 
وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أكد المصدر عدم مبادرة أي دولة بتقديم مقترحات في هذا الشأن.
 
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إنه "لا توجد، حاليا، مباحثات في المفوضية الأوروبية أو على مستوى سفراء الاتحاد الأوروبي، بشأن الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا، ولا توجد مقترحات من الدول الأعضاء لمناقشة أي أبعاد محددة للحزمة المستقبلية".
 
وأعاد المصدر المطلع في الاتحاد الأوروبي تعثر دول الاتحاد حيال اتخاذ تدابير تقييدية جديدة ضد روسيا، إلى العدد الكبير من العقوبات التي فرضتها سابقا، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي قد أقر حزمته التاسعة من العقوبات ضد موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية.
 
وتشمل الحزمة فرض إجراءات إضافية ضد قطاع الطاقة في روسيا، بما في ذلك حظر الاستثمار في صناعة التعدين، وحظر تصدير الطائرات دون طيار إلى روسيا.

الاتحاد الأوروبى

العقوبات

روسيا

العقوبات ضد روسيا

الأزمة الأوكرانية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة