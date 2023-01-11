سبوتنيك: الاتحاد الأوروبي لم يبحث اتخاذ حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

وكالات

أفاد مصدر مطلع في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بأن دول الاتحاد لم تبحث بعد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.

وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أكد المصدر عدم مبادرة أي دولة بتقديم مقترحات في هذا الشأن.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إنه "لا توجد، حاليا، مباحثات في المفوضية الأوروبية أو على مستوى سفراء الاتحاد الأوروبي، بشأن الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا، ولا توجد مقترحات من الدول الأعضاء لمناقشة أي أبعاد محددة للحزمة المستقبلية".

وأعاد المصدر المطلع في الاتحاد الأوروبي تعثر دول الاتحاد حيال اتخاذ تدابير تقييدية جديدة ضد روسيا، إلى العدد الكبير من العقوبات التي فرضتها سابقا، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي قد أقر حزمته التاسعة من العقوبات ضد موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وتشمل الحزمة فرض إجراءات إضافية ضد قطاع الطاقة في روسيا، بما في ذلك حظر الاستثمار في صناعة التعدين، وحظر تصدير الطائرات دون طيار إلى روسيا.