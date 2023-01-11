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أكرم القصاص
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روسيا تعلن توريد 4 ملايين طن قمح إلى مصر خلال النصف الثانى من العام الحالى

الأربعاء، 11 يناير 2023 05:12 م
روسيا تعلن توريد 4 ملايين طن قمح إلى مصر خلال النصف الثانى من العام الحالى القمح
أ ش أ

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أعلن اتحاد الحبوب الروسي أنه سيقوم بتوريد 4 ملايين طن من القمح إلى مصر خلال النصف الثاني من العام الزراعي الذي سيستمر حتى أغسطس 2023.
 
وذكر الاتحاد - في بيان وزعته سفارة روسيا بالقاهرة، اليوم الأربعاء أن روسيا حافظت على دورتها في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2022 كمورد رئيسي للقمح لمصر، حيث صدرت 9ر5 مليون طن من الحبوب.
 
وأضاف أنه تم شحن نحو 5ر191 ألف طن من الحبوب الروسية إلى مصر خلال الفترة من أول إلى 8 يناير الجاري، في مقابل 103 في يناير عام 2021، مما يؤكد على الاهتمام بتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال.. وأشار إلى أن مصر تحتل المرتبة الثانية في قائمة مستوردي القمح الروسي.

روسيا

القمح الروسي

مصر

توريد القمح الروسى لمصر

السفارة الروسية بالقاهرة

مصر وروسيا

اليوم السابع بلس



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