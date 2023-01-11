رئيس وزراء الأردن: خصصنا 623 مليون دولار لتمويل "المدينة الجديدة"

وكالات

أشار رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إلى أن إنجاز الدراسات والخطط الهندسية الخاصة بمشروع "المدينة الجديدة" يحتاج عامين، وأن الحكومة الأردنية خصصت النفقات اللازمة لذلك، على أن يبدأ العمل الفعلي بمشاريع البنية التحتية لها في عام 2025، ومن المتوقع استكمالها في عام 2030.

وأضاف الخصاونة، خلال الاجتماع مع ملك الأردني، عبد الله الثاني، أنه "سيتم تخصيص مبلغ 623 مليون دولار أمريكي من الموازنة لتمويل إنشاء البنية التحتية لمشروع "المدينة الجديدة"، بمعدل 70 مليون دولار سنويا".