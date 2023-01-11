رئيس مهرجان المنصورة: سنقدم 12 عرضا من مصر والدول العربية

محمد شعلان

قال الفنان أحمد وفيق ، رئيس مهرجان المنصورة المسرحي، إن هناك 12 عرضا مسرحيا من مصر ودول عربية خلال فعاليات مهرجان المنصورة المسرحي هذا العام، موضحا أن كل مهرجان وليد له إمكانياته، ونستطيع أن نقدم العروض بشكل جيد وقادرين على الاستضافة.

وأضاف الفنان أحمد وفيق، في حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أنه يريد عمل طفرة خلال مهرجان المنصورة المسرحي هذا العام، مؤكدا أن هناك رغبة من المسرحيين في المنصورة لتطوير المهرجان حتى يأخذ حيز أكبر، قائلا: "حان وقت تقديم فكرة مهرجان للمسرح في المنصورة وعايز أقدم حاجة للمنصورة".

وتابع: "في رمز في المنصورة وهو المسرح القومي، وعايزين نرجع المسرح تاني ومش هيكون في مسارح مضلمة وفي فراغ كبيرة وفجوة لابد أن نملئها"، مؤكدا أن المسرح الجامعي عصب الثقافة في مصر، وفيه مواهب كثيرة، ويعد حائط صد للثقافة ويساعدها في الانتشار.

وفي ذات السياق، يواصل منظمو مهرجان المنصورة المسرحي عملهم من أجل تقديم دورة مميزة من المهرجان هذا العام، وقد أبدى الفنان أحمد وفيق رئيس المهرجان سعادته بالتفاعل الكبير من أبناء المنصورة المبدعين في كافة المجالات، وبمشاركة المؤسسات والأفراد والمجتمع المدني فى دعم المهرجان.

وقال وفيق: "لدينا فريق عمل متكامل يعمل من أجل تقديم دورة ناجحة، فجميعنا يساهم في دعم المهرجان الذي أشرف برئاسته، وهذا يعطي مؤشرا نحو الإصرار على النجاح ومحاولة تعميم التجربة في كافة محافظات مصر لإحياء المسرح".