رئيس كوريا الجنوبية: استفزازات بيونج يانج ستؤي لاندلاع حرب فتاكة

كتب- وكالات

وصف رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، استفزازات كوريا الشمالية، بـ "غير القانونية"، وأكد أنها ستؤدي في نهاية المطاف لاندلاع حرب فتاكة بين البلدين.

وأضاف، يون سوك يول، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، أن استفزازات بيونج يانج، دفعت سيول لتعزيز دفاعاتها، وشراكاتها الأمنية مع واشنطن وطوكيو.

وأوضح، "أن العالم أخطأ الحسابات مرات عديدة عبر التاريخ، ما تسبب بحروب كارثية، وربما بيونج يانج تمتلك أسبابها الداخلية للقيام بهذه الاستفزازات النووية، لكن لا أحد يفهم سبب إقدامها على ذلك، بمن فيهم نحن".

وأشار إلى أن الترسانة النووية التي تمتلكها كوريا الشمالية، تشكل تهديدا لأمن كوريا الجنوبية، واليابان، والولايات المتحدة.

وأفادت أسوشيتد برس، أن يون سوك يول، اتهم بيونج يانج بقطع قنوات الاتصال الدبلوماسية مع سيول، ورفض التفاوض.

كما أكد يون سوك يول، أن سيول لن تزود قوات كييف بالأسلحة، تطبيقا للقوانين الكورية الجنوبية التي تنص على الحياد، ونزولا عند رغبة الشعب الكوري الجنوبي الرافض لهذا الصراع.

وأعرب عن استعداد كوريا الجنوبية لعقد صفقات لبيع الأسلحة للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الحلفاء يتبادلون الأسلحة فيما بينهم.