رئيس جامعة المنوفية يعقد مجلس الدراسات العليا "أون لاين"

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية جلسة مجلس الدراسات العليا لشهر يناير 2023 "أون لاين" بمشاركة أعضاء المجلس وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث.

استهل القاصد الجلسة بتوجيه الشكر لكل المهنئين من داخل الجامعة وخارجها، معربا عن سعادته بهذه المشاعر الطيبة من الجميع، ومؤكدا على بذل قصارى الجهد لوضع جامعة المنوفية فى مكانتها اللائقة على خريطة التعليم العالى داخل مصر وخارجها.

أكد رئيس الجامعة على التنبيه على طلاب الدراسات العليا بأن موعد تقديم الأعذار عن دخول الامتحانات يكون قبل انعقاد الامتحانات أو أثنائها، والتأكيد على وكلاء الكليات بتقديم تقرير يومى عن خط سير امتحانات طلاب الدراسات العليا، وضرورة الانتهاء من اعمال التصحيح فى موعد غايته أسبوع من تاريخ عقد امتحان المادة حتى يتسنى مراجعة النتائج فى أسرع وقت.

وأحاط القاصد الأعضاء أنه تقرر تعديل بعض بنود ومواد دليل العمل بقطاع الدراسات العليا بحيث تتماشى مع مواد اللوائح الداخلية للكليات، وكذلك إدراج القرارات الجديدة التى صدرت فى هذا الشأن، وعلى الوكلاء تقديم مقترحاتهم فى تعديل أو إضافة أى بنود جديدة لتؤخذ فى الاعتبار.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم تسجيل 87 طالبا وطالبة لدرجة الماجستير، و50 لدرجة الدكتوراه، وتم تسجيل 228 بحث علمى من الكليات والمنشور بمجلات عالمية خلال شهر ديسمبر 2022.

وناقش رئيس الجامعة جدول الأعمال وإحاطة الأعضاء بالمذكرات المقدمة من الدراسات العليا، والعلاقات الثقافية.