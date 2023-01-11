رئيس جامعة المنوفية يعقد لجنتى المكتبة المركزية والمكتبات الجامعية "أون لاين"

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية لجنتى المكتبة المركزية، والمكتبات الجامعية "أون لاين" بمشاركة أعضاء اللجان.

استعرض رئيس الجامعة فى لجنة المكتبة المركزية تقرير عن نشاط المكتبة السمعية والبصرية عن ديسمبر 2022، وتقرير عن نشاط المكتبة المركزية، وتشكيل لجنة لشراء احتياجات المكتبة المركزية من كتب ومجلات ووثائق أخرى.

وفيما يخص لجنة المكتبات وجه القاصد بمتابعة إجراءات شراء الكتب الجديدة لمكتبات كليات ومعاهد الجامعة، واستعرض تقرير عن ورشة العمل عن النشر الدولى لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين وأخصائى المكتبات بالجامعة والتى نظمتها مكتبة كلية الحاسبات والمعلومات، وتقرير عن ورشة العمل التى نظمتها مكتبة كلية الصيدلة بالتنسيق مع وحدة المكتبة الرقمية، وتقرير ورشة العمل التى نظمتها مكتبة كلية الآداب عن بنك المعرفة المصرى للهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا وطلاب الكلية واستبيان عن مدى رضا المستفيدين.