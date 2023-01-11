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رئيس الوزراء يتابع آليات إدارة وتشغيل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة

الأربعاء، 11 يناير 2023 02:57 م
رئيس الوزراء يتابع آليات إدارة وتشغيل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة خلال الاجتماع
كتبت هند مختار- تصوير سليمان العطيفي

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة آليات إدارة وتشغيل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بحضور المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، واللواء بكر عبد الوهاب، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
 
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الإجتماع يأتي بهدف  متابعة آليات تشغيل وإدارة وصيانة تلك المنظومة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الشأن، لافتاً إلى ضرورة استكمال إنشاء هذه المنظومة وتعميمها على مستوى الجمهورية، من خلال ربط جميع المرافق الحيوية، بما يحقق أهداف الجاهزية لحالات الطوارئ، والحفاظ على السلامة العامة.
 
وعرض المهندس رأفت هندي خلال الاجتماع، تقريراً حول التنسيق الذي يتم بهدف إيجاد الآلية المناسبة للإدارة والتشغيل والصيانة وحوكمة خدمات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، حيث استعرض عدداً من المقترحات في هذا الصدد، والتي تُحقق تنسيق آليات التعاون والمتابعة بين شبكة الطوارئ والسلامة العامة، وجهات تقديم الخدمة من الجهات الحكومية.
 
وأشار نائب وزير الاتصالات إلى أن الآلية التي يتم دراستها تمهيداً للتوافق بشأنها، ستسهم بقدر كبير في دعم التنسيق الفني واللوجيستي بين الجهات الحكومية المعنية بتقديم خدمات السلامة العامة والطوارئ، مع تحديد المعايير القياسية لتقديم خدمات السلامة العامة والطوارئ، وصياغة ضوابط تطوير منظومات وشبكات الجهات مقدمة الخدمة، إلى جانب قياس جودة تقديم الخدمات.
 
آليات إدارة وتشغيل الشبكة الوطنية (1)
 
آليات إدارة وتشغيل الشبكة الوطنية (2)
 
آليات إدارة وتشغيل الشبكة الوطنية (3)
 
آليات إدارة وتشغيل الشبكة الوطنية (4)
 
آليات إدارة وتشغيل الشبكة الوطنية (5)
 

 


الشبكة الوطنية الموحدة

الطوارئ والسلامة العامة

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

اليوم السابع بلس



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