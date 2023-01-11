رئيس البرلمان الأردنى يؤكد على أهمية تدعيم التعاون الثلاثى مع مصر والعراق

أ.ش.أ

أكد رئيس البرلمان الأردني أحمد الصفدي، اليوم الأربعاء، أهمية تدعيم التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق والمشاريع الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها بما في ذلك مشاريع الربط الكهربائي، مبديا استعداد بلاده للتعاون مع العراق للقضاء على الإرهاب.

وقال الصفدي في كلمة له مخلال المباحثات العراقية الأردنية من مبنى مجلس النواب العراقي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)- نشعر بالفخر والاعتزاز بنجاح الدورة الثانية لمؤتمر بغداد لتعاون والشراكة والذي أقيم في الأردن قبل شهر من الآن بدعوة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وبحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حيث تم البناء على مؤتمر بغداد الأول في السعي نحو تقديم كل الإمكانيات لدعم أمن واستقرار العراق ودعمه في جهوده لترسيخ دولة الدستور والقانون وتعزيز الحوكمة وبناء المؤسسات القادرة على مواصلة التقدم وإعادة الاعمار وحماية مقدرات وتلبية طموحات شعبة".

ولفت إلى ان "المهم في نتائج القمم الذهاب لغاية التكامل والاقتصادي وتعزز الاخوة والصداقة بين شعوب المنطقة وإرساء روح المحبة والتسامح والوسيطة التي نوازن بها الفكر التكفيري".

وأشار إلى أن الأردن ستبقى مع العراق عون وسند للقضاء بشكل شمولي على الإرهاب"، لافتا إلى أن بلاده تريد العمل مع العراق بالتنسيق والتعاون في المجال البرلماني والنهوض بالدور التشريعي في مساندة جهود بلدنا وتقديم كل التعاون المشترك، مشددا على ضرورة ترجمة العلاقة الأخوية إلى خطوات عملية يجني ثمارها الشعبين الشقيقين، موضحا أن العراق سينهض ويبقى السند والعون للأمة، فهو المجد والتاريخ والحضارة.