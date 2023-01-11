وذكر بيان للقوات المسلحة الموريتانية أنه تم اتخاذ القرار خلال اجتماع لقادة أركان المجموعة في تشاد، كما تقرر خلال الاجتماع اعتماد هيكلة جديدة بإعادة تنظيم مجموعة دول الساحل لقوتها المشتركة من خلال إنشاء كتائب قتالية بمهام جديدة، كبديل للقطاعات العسكرية التي كانت معتمدة.

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي بهدف إعطاء دفعة جديدة لمجموعة الساحل ولقوتها المشتركة بما يمكنها من مواجهة التحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.