دعوات حكومية للبريطانيين باستخدام "الحس السليم" مع إضراب موظفى "الإسعاف"

كتبت رباب فتحى

حث ستيف باركلي ، وزير الصحة البريطانى السكان فى إنجلترا وويلز على "استخدام المنطق والحس السليم" بالتزامن مع بدء موظفى سيارات الإسعاف إضرابًا في المدينتين.

وقال فى تصريحات لراديو "تايمز"، "أعتقد أن الناس يمكن أن يروا أن اليوم سيكون يومًا مليئًا بالتحديات بالنسبة لخدمة الإسعاف ، وسيكون تركيزهم بشكل خاص على تلك الحوادث التي تهدد الحياة والتأكد من معالجتها ، ولكن سيكون هناك ضغط على بقية النظام. لذلك نحن نقول فقط للناس استخدموا الحس السليم. ولكن بالطبع ، إذا كان الأمر يهدد الحياة حقًا ، فعليهم الاتصال برقم 999".

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن هذه التصريحات تشبه تلك التى أدلى بها المسئول فى وزارة الصحة البريطانية، ويل كوينس، عندما كان موظفو سيارات الإسعاف في حالة إضراب قبل عيد الميلاد. وقال إنه يجب على الناس تجنب الأنشطة مثل الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي ، أو رحلات السيارات غير الضرورية ، أو الركض على الطرق الجليدية. لقد تم الاستهزاء به في ذلك الوقت ، ولكن يمكن القول إن نصيحته كانت أكثر فائدة من مجرد إخبار الناس باستخدام "الحس السليم".

ومن ناحية أخرى، أعلنت نقابة "يونايت" لعمال الإسعاف فى بريطانيا أن أكثر من 2600 عامل إسعاف إضافي يخططون للإضراب في أواخر يناير بسبب الأجور.

وسينضم أعضاء "يونايت" إلى زملائهم المنتمين إلى نقابة "يونيسون" في إضراب يوم 23 يناير ، حيث دعا رؤساء المستشفيات إلى "محادثات جادة" بين الحكومة والنقابات لتجنب "المزيد من الضغط على خدمات هيئة الخدمات الصحية الوطنية المنهكة بالفعل".

واعتبرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن الإضراب يمثل تصعيدًا في النزاع ، حيث من المقرر أن يشارك عدد أكبر من العمال فى إضراب صناعي بشكل أكبر مما كان عليه خلال إضراب ما قبل عيد الميلاد.

وسيضرب الموظفون في ويلز والشمال الغربي والشمال الشرقي وشرق ميدلاندز لمدة 24 ساعة ، بينما سيستمر الإضراب في ويست ميدلاندز لمدة 12 ساعة من الساعة 6 صباحًا حتى 6 مساءً. وسيشارك أعضاء "يونايت" الذين يعملون في خدمة سيارات الإسعاف فى ويلز فى اليوم الأول من الإضراب في 19 يناير.

وقالت نقابة "يونايت" إنه كما هو الحال مع إضرابات سيارات الإسعاف في ديسمبر ، سيتم توفير غطاء طارئ للحالات الحرجة أثناء الحدث.