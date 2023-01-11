حملات لضبط الأسعار بالمحلة

أعلن اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة أن لجنة ضبط الأسعار بالوحدات المحلية بقرى مركز المحلة تحت إشراف نواب رئيس المدينة و بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية قامت بالمرور على المحلات التجارية و الأسواق بجميع الوحدات المحلية لقرى مركز المحلة.
وأضاف رئيس المدينة أنه تم المرور علي المحلات التجارية ( السوبر ماركت و محلات بيع الماكولات و تجار الفاكهة و الخضروات وجميع منتجات اللحوم ) و المخابز و الأسواق بمشاركة مندوبي التموين والصحه و الطب البيطري و مسئولى الاشغالات بالوحده و قد تم تحرير 4 محاضر شهادة صحية و محضرين إشتراطات صحية و محضر واحد نظافة.
وخلال الجولات تم رفع الاشغالات بالعديد من شوارع الوحدات المحلية وتم التنبيه علي التجار بالالتزام بالأسعار الرسمية و إرشاد المواطن وتعليق قائمة بالاسعار علي واجهة المحلات و اتخاذ كافه الإجراءات القانونيه حيال المخالفين كما تم فحص تاريخ صلاحية السلع لحماية المواطن من الغش التجارى و التواصل مع المواطنين للتأكد من مدى الالتزام بالأسعار و المواعيد الرسمية للغلق.
كان رئيس المدينة قد وجه جميع رؤساء الوحدات المحلية بمشاركة لجان ضبط الأسعار بالوحدات المحلية بالمرور على الأسواق و المحلات و التأكد من التزام التجار بالأسعار و توافر جميع السلع.
كما تم خلال الجولة التأكد من التزام الورش بأعمال الغلق الليلية فى المواعيد الرسمية و قرارات مجلس الوزراء بخصوص مواعيد غلق الورش.
جانب من حملات ضبط الأسعار بالمحلة (1)
جانب من حملات ضبط الأسعار بالمحلة (2)
جانب من حملات ضبط الأسعار بالمحلة (3)
جانب من حملات ضبط الأسعار بالمحلة (4)
جانب من حملات ضبط الأسعار بالمحلة (5)
جانب من حملات ضبط الأسعار بالمحلة (6)
جانب من حملات ضبط الأسعار بالمحلة (7)
جانب من حملات ضبط الأسعار بالمحلة (8)
جانب من حملات ضبط الأسعار بالمحلة (9)
جانب من حملات ضبط الأسعار بالمحلة (10)
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