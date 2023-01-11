حملات لضبط الأسعار بالمحلة

الغربية عادل ضرة

أعلن اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة أن لجنة ضبط الأسعار بالوحدات المحلية بقرى مركز المحلة تحت إشراف نواب رئيس المدينة و بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية قامت بالمرور على المحلات التجارية و الأسواق بجميع الوحدات المحلية لقرى مركز المحلة.

وأضاف رئيس المدينة أنه تم المرور علي المحلات التجارية ( السوبر ماركت و محلات بيع الماكولات و تجار الفاكهة و الخضروات وجميع منتجات اللحوم ) و المخابز و الأسواق بمشاركة مندوبي التموين والصحه و الطب البيطري و مسئولى الاشغالات بالوحده و قد تم تحرير 4 محاضر شهادة صحية و محضرين إشتراطات صحية و محضر واحد نظافة.

وخلال الجولات تم رفع الاشغالات بالعديد من شوارع الوحدات المحلية وتم التنبيه علي التجار بالالتزام بالأسعار الرسمية و إرشاد المواطن وتعليق قائمة بالاسعار علي واجهة المحلات و اتخاذ كافه الإجراءات القانونيه حيال المخالفين كما تم فحص تاريخ صلاحية السلع لحماية المواطن من الغش التجارى و التواصل مع المواطنين للتأكد من مدى الالتزام بالأسعار و المواعيد الرسمية للغلق.

كان رئيس المدينة قد وجه جميع رؤساء الوحدات المحلية بمشاركة لجان ضبط الأسعار بالوحدات المحلية بالمرور على الأسواق و المحلات و التأكد من التزام التجار بالأسعار و توافر جميع السلع.

كما تم خلال الجولة التأكد من التزام الورش بأعمال الغلق الليلية فى المواعيد الرسمية و قرارات مجلس الوزراء بخصوص مواعيد غلق الورش.