حبس ديلر 4 أيام لاتهامه بحيازة "الحشيش" فى إمبابة لترويجه على عملائه

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بترويج المواد المخدرة على عملائه بمنطقة إمبابة، وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عاطل بحوزته من قطع الحشيش المخدر، بمنطقة إمبابة، وضبط بحوزته هاتف محمول، ومبلغ مالى من حصيلة ترويج المضبوطات، وتم ضبط المتهم، بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط عاطل فى الاتجار بالمواد المخدرة فى إمبابة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، تم رصد تحركاته، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، مقسمة لقطع، معدة للبيع، ومبلغ مالى من حصيلة الاتجار وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم اعترف أمام رجال المباحث بالإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه، والهاتف المحمول للتواصل مع زبائنه، والنقود من حصيلة ترويج المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.