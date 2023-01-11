حالة الطقس اليوم الأربعاء 11/1/2023 فى مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، طقسا باردا فى الصباح الباكر، لطيف نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة مساء على السواحل الشمالية الغربية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية: