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جامعة القاهرة تفتتح أول مستشفى جامعى بالجيزة خلال عام بسعة 250 سريرا

الأربعاء، 11 يناير 2023 04:30 ص
جامعة القاهرة تفتتح أول مستشفى جامعى بالجيزة خلال عام بسعة 250 سريرا الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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قال الدكتور حسام صلاح، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه من المقرر أن يتم افتتاح مستشفى ثابت ثابت أول مستشفى جامعى فى محافظة الجيزة خلال عام، موضحا أن المستشفى يغطى محافظة الجيزة وبالأخص منطقة الهرم وفيصل، وسيكون مستشفى يدعم افتتاح المتحف الكبير، موضحا أن قوام المستشفى 250 سريرا منها حوالى 30 سريرا رعاية مركزة وحوالى 15 سريرا غسيل، بالإضافة إلى غرف عمليات ووحدات للمناظير وقسطرة القلب وقسم للأشعة وعيادة خارجية.
 
وأكد الدكتور حسام صلاح، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، أن مشروع مستشفى ثابت ثابت يعد من المشاريع المهمة التي تنفذها الجامعة برئاسة الدكتور محمد الخشت، مؤكدا أنه يتم إنشاء المستشفى وفقا للأكواد الخاصة بالجودة والتى تم وضعها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وأن المستشفى سيتميز بوجود جناح لعزل المرضى، كما سيكون به وحدة كبيرة للغسيل الكلوى، وغرف عمليات جراحية وغرف إقامة للمرضى، بالإضافة لبنك الدم والمعمل والعيادات الخارجية.
 
وأوضح أن مستشفى ثابت ثابت يضم 4 مبانٍ متصلة ببعضها بعدد (242) سريرا تضم أسرة إقامة وطوارئ وغسيل كلوي ورعاية وعزل، وغرف كشف، وغرف أشعة (X-Ray ،CT ،MRi )، وغرف عمليات جراحية، وغرف إفاقة، وغرف ملاحظة، ووحدة تعقيم، وغرف مناظير، وغرف معامل، وغرف سونار، بالإضافة إلى العيادات الخارجية.
 
وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أكد أن استراتيجية الجامعة في تطوير مستشفيات قصر العيني هي الارتقاء بالخدمات التعليمية والبحثية والعلاجية والإسراع في استكمال مستشفى ثابت ثابت حتى تكون ملاذًا للمرضى من محافظة الجيزة.

 


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