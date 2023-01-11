توقعات بارتفاع المتوسط السنوى لسعر سلة خامات أوبك لـ103 دولار للبرميل

كتبت - مروة الغول

تراجع المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك خلال شهر أكتوبر 2022 إلى 93.6 دولارللبرميل، أي بنسبة انخفاض تبلغ 1.8% مقارنة بالشهر السابق وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية فى الأسواق العالمية.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"أن توقعات منظمة أوبك تشير إلى ارتفاع المتوسط السنوي لسعر سلة خاماتها في عام 2022 إلى 103 دولار للبرميل ، أي بنسبة زيادة تبلغ 47.3% مقارنة بعام 2021.

وتابع التقرير، أن متوسط أسعار سلة خامات أوبك قد انخفض خلال شهر سبتمبر 2022 بنسبة 6.5% (6.6) دولار للبرميل مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 95.3 دولار للبرميل.



أوبك

وذكر التقرير،يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى المخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة، وتزايد عمليات البيع في أسواق العقود الآجلة التي تسببت في حدوث تقلبات مرتفعة،إلى جانب ضعف الطلب في السوق الفورية تحديداً في حوض المحيط الأطلسي بسبب موسم صيانة المصافي الذي من المفترض أن يبلغ ذروته خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2022، واستمرار السحب من المخزون الاستراتيجي الأمريكي.

وتتكون سلة خامات أوبك من 13 خاما هى مزيج صحارى الجزائرى، خام جيراسول الأنجولى، دجينو الكونغوى، زافيرو الغيني "الاستوائية"، رابى الجابونى، الخام الإيرانى الثقيل، خام البصرة الخفيف العراقى، خام التصدير الكويتى، خام السدر الليبى، بونى الخفيف النيجيرى، العربى الخفيف السعودى، مربان الإماراتى، وميرى الفنزويلى.