اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 11 يناير 2023 07:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

توقعات بارتفاع المتوسط السنوى لسعر سلة خامات أوبك لـ103 دولار للبرميل

الأربعاء، 11 يناير 2023 05:00 ص
توقعات بارتفاع المتوسط السنوى لسعر سلة خامات أوبك لـ103 دولار للبرميل نفط
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجع المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك خلال شهر أكتوبر 2022 إلى 93.6 دولارللبرميل، أي بنسبة انخفاض تبلغ 1.8% مقارنة بالشهر السابق وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية فى الأسواق العالمية. 
 
وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"أن توقعات منظمة أوبك تشير إلى ارتفاع المتوسط السنوي لسعر سلة خاماتها في عام 2022 إلى 103 دولار للبرميل، أي بنسبة زيادة تبلغ 47.3% مقارنة بعام 2021.
 
 وتابع التقرير، أن متوسط أسعار سلة خامات أوبك قد انخفض خلال شهر سبتمبر 2022 بنسبة 6.5% (6.6) دولار للبرميل مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 95.3 دولار للبرميل. 
 
أوبك
أوبك
وذكر التقرير،يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى المخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة، وتزايد عمليات البيع في أسواق العقود الآجلة التي تسببت في حدوث تقلبات مرتفعة،إلى جانب ضعف الطلب في السوق الفورية تحديداً في حوض المحيط الأطلسي بسبب موسم صيانة المصافي الذي من المفترض أن يبلغ ذروته خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2022، واستمرار السحب من المخزون الاستراتيجي الأمريكي.
 
 
وتتكون سلة خامات أوبك من 13 خاما هى مزيج صحارى الجزائرى، خام جيراسول الأنجولى، دجينو الكونغوى، زافيرو الغيني "الاستوائية"، رابى الجابونى، الخام الإيرانى الثقيل، خام البصرة الخفيف العراقى، خام التصدير الكويتى، خام السدر الليبى، بونى الخفيف النيجيرى، العربى الخفيف السعودى، مربان الإماراتى، وميرى الفنزويلى.
 
 

النفط

اوابك

سلة أوبك

سلة خامات أوبك



الموضوعات المتعلقة

الولايات المتحدة تستعد لاستقبال ناقلة نفط فنزويلية للمرة الأولى منذ 4 سنوات

السبت، 31 ديسمبر 2022 07:00 ص

العالم هذا المساء.. الدفاع المدنى العراقى يسيطر على حريق مصفاة نفط بأربيل.. شرطة إسبانيا تضبط 4.4 طن من مخدر الحشيش قبالة سواحلها.. وموسكو تحظر توريد المنتجات البترولية لأى دولة حددت سقفا لأسعار النفط الروسى

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 10:00 م

سانا: القوات الأمريكية غير الشرعية تسرق 95 صهريجا من نفط سوريا باتجاه العراق

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 06:00 ص

"ترانسنفت": استلمنا طلبات من بولندا وألمانيا لشراء نفط روسى

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 11:39 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة