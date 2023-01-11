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تفاصيل عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للترم الأول

الأربعاء، 11 يناير 2023 10:00 ص
تفاصيل عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للترم الأول وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام ستعقد بداية من الأسبوع المقبل 14 يناير الجارى، مضيفة أنها ستعقد إلكترونيا باستخدام أجهزة التابلت وورقيا بالنسبة للأسئلة المقالية.
 
وأوضحت الوزارة أنه تم غلق تعديل بيانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام من خلال الاستمارة الإلكترونية، موضحة أنه فى حالة اكتشاف حالات فردية لتعديلات فى بيانات الطلاب بعد غلق التطبيق الالكتروني يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو اختبار الطالب ورقيا فى المواد التى تترتب عليها هذه التعديلات بعد تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة وموافاة الوزارة بهذه الحالات وصور من محاضر إثبات الحالة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتسببين عن هذه الأخطاء بالمدارس بسبب عدم انتهائهم من التعديلات اللازمة فى المواعيد المحددة سابقا.
 
وأشارت إلى  أن الامتحانات تعقد على مستوى الإدارات التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي على أن تشمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختبار من متعدد بنسبة 85% ، ويكون الامتحان إلكترونيا أو مقاليا في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان. 
 
وأكدت المديريات التعليمية، أنه يتم توفير فرد أمن بكل إدارة في مقر وضع الأسئلة مصاحب للموجه الأول للمادة ومسئول التطوير التكنولوجي أثناء رفع الامتحان على المنصة، ويتم تحميل أسئلة الاختبارات على منصة الامتحانات بنفس ترتيب المواد طبقا لجدول الامتحان المعد من المديرية على أن يبدأ تحميل الامتحانات على المنصة بداية يناير المقبل على أن يتم الحفاظ على سريتها.
 
وشددت المديريات التعليمية على أن الحفاظ على سرية الأسئلة الإلكترونية أو الورقية للامتحانات مسئولية الإدارات واللجنة الفنية المسئولة عن وضع الامتحانات، مشيرة إلى أن الاختبارات تتم مع تطبيق كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سريتها والتصدى للغش الإلكترونى.
 

التربية والتعليم

امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

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