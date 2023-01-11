تطعيم يعطى الفتيات من سن 9 وحتى 12 سنة أهم طرق الوقاية من سرطان عنق الرحم

كتبت فاطمة خليل

سرطان عنق الرحم من السرطانات الشائعة بين النساء، لكنه قابل للشفاء بدرجة كبيرة، خاصة عندما يكون في مراحله المبكرة، والفيروس المسئول عن حدوث سرطان عنق الرحم يحمل اسم فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وبمناسبة شهر التوعية بسرطان عنق الرحم، نتعرف على تطعيم يمكن الحصول عليه للوقاية من سرطان عنق الرحم ، بحسب موقع "Health".

تطعيم فيروس الورم الحليمي البشرى يحمى من سرطان عنق الرحم

الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من سرطان عنق الرحم هي التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري، في سن مبكرة ، وفقًا للدراسات، يمكن أن تقلل اللقاحات التي تُعطى للفتيات بين سن 9-12 عامًا من حدوث الآفات السرطانية والسرطان.

يجب أن تستمر الفتيات اللواتي لم يتلقين اللقاح في سنوات أصغر منهن في تلقيه حتى بلوغهن 26 عامًا.

يجب على الجميع التأكد من حصولهن على المجموعة الكاملة من ثلاث جرعات للحصول على أفضل حماية ممكنة.

من المهم التحدث إلى طبيبك لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان هذا اللقاح مناسبًا لك أو لطفلتك أم لا.

لقد ثبت أن لقاح سرطان عنق الرحم يقدم مجموعة واسعة من الفوائد المنقذة للحياة اللقاح سهل الاستخدام وغير مؤلم ويوفر حماية طويلة الأمد ضد سرطان عنق الرحم.

علاوة على ذلك ، يمكن أن يتسبب فيروس الورم الحليمي البشري أيضًا في أنواع أخرى من السرطان ، مثل سرطان الرأس والعنق ، لذلك من المهم أن يتم تطعيم جميع الشابات لمنع فرص الإصابة بأنواع أخرى من السرطان.

يعمل اللقاح عن طريق إدخال كميات صغيرة من البروتينات الفيروسية في الجسم لتحفيز استجابة مناعية يؤدي هذا إلى تطوير الجسم لأجسام مضادة تحمي من أنواع معينة من عدوى فيروس الورم الحليمي البشري التي يمكن أن تسبب أشكالًا معينة من السرطان من المهم ملاحظة أنه لا يمنع جميع أشكال فيروس الورم الحليمي البشري ، لذلك لا تزال هناك حاجة لفحوصات وفحوصات منتظمة.

في حالة سرطان عنق الرحم ، يمكن أن يتأخر التشخيص قد يكون هذا بسبب عدم ظهور الأعراض في المرحلة السابقة للتسرطن والمراحل المبكرة.

في معظم الحالات ، يتم التعرف على المرض في مراحل متقدمة. هذا يجعل من المهم بالنسبة للنساء أن يخضعن للفحص بانتظام حتى لو لم تظهر أي أعراض ومع ذلك ، قد تشمل بعض الأعراض المبكرة ما يلي:

* نزيف مهبلي

-- النزيف بعد سن اليأس

- إفرازات مهبلية ملطخة بالدم.

يوصي جميع الأطباء بأن تخضع النساء فوق سن 21 عامًا لفحص عنق الرحم مرة كل ثلاث سنوات أو أكثر، إن أمكن. إذا كان الوصول إلى هذا الاختبار محدودًا ، كما هو الحال في المناطق الريفية ، يمكن للمرأة الخضوع لفحص بسيط لعنق الرحم.