اليوم السابع
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الأربعاء، 11 يناير 2023 02:55 م
أكرم القصاص
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تحصين 628 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالبحيرة

الأربعاء، 11 يناير 2023 01:18 م
تحصين 628 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالبحيرة محافظة البحيرة
البحيرة - فريق المحافظات

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أكد الدكتور أشرف محى الدين مدير إدارة الطب البيطرى بالبحيرة تكثيف الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة.
 
 
وأشار إلى تحصين أكثر من 628 ألف رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية.
 
وشدد مدير الطب البيطرى بالبحيرة، على تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق .
  
 
 
 


 

 


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