تحصين 1500 رأس ماشية فى بنى سويف ضد الجلد العقدى وجدرى الضأن

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل فى الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى ومرض جدرى الضأن، والتى تنفذها مديرية الطب البيطرى، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة، جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذى أعده الدكتور أحمد الجبالى مدير عام الطب البيطري، وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التى تم تحصينها وصل إلى 1492 ألف رأس بواقع ( 1377 من الأبقار، و115 من الأغنام والماعز )، وذلك منذ انطلاق الحملة فى 5 يناير الجارى حتى 8 من نفس الشهر، فيما تتواصل أعمال الحملة بحسب الجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى ومراكز المحافظة.

وكان المحافظ قد أصدر تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية بالتواصل المباشر، وتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدى وجدرى الضأن، التى تنفذها الخدمات البيطرية، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدنى بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التى تؤثر على الثروة الحيوانية.