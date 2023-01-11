اليوم السابع
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تحرير 44 مخالفة تموينية لعدد من المخابز بمركز بنى مزار بالمنيا

الأربعاء، 11 يناير 2023 07:50 م
تحرير 44 مخالفة تموينية لعدد من المخابز بمركز بنى مزار بالمنيا جانب من الحملة
المنيا ـــ حسن عبد الغفار

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تواصل الوحدات المحلية تنظيم حملات تموينية مكبرة تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بشأن تشديد الرقابة والمتابعة على جميع المنافذ التموينية والأسواق والمحال التجارية والبدالين التموينيين ومحلات الجزارة والمخابز البلدية، للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة السلع الغذائية سواء في التداول أو العرض، وللتأكد من مدى صلاحيتها وتوافرها وضبط الأسعار.


وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار حملة تموينية على مخابز قرية بنى صامت وقرية الناصرية شرق النيل بالمركز، وذلك بالتعاون مع التموين والإدارة الصحية والرقابة التموينية ومفتشى التموين ببنى مزار، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 44 مخالفة تموينية، منها محضر عدم وجود سجل تفتيش و 10 محاضر نقص وزن و11 محضر عدم مطابقة المواصفات و5 محاضر عدم وجود لوحة اعلان و7 محاضر عدم إعطاء بون صرف للمواطنين و7 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، إلى جانب محضر توقف ومحضر بتجميع دقيق بلدى ومحضر حيازة اسطوانة غاز صغير.

جانب من الحملة (1)
جانب من الحملة
 
جانب من الحملة (2)
جانب من الحملة
 
جانب من الحملة (3)
جانب من الحملة
 
جانب من الحملة (4)
جانب من الحملة

مديرية التموين

حملات تموينية

وزارة التموين

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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