تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مواطن بسبب خلافات بينهم فى الشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، تأجيل محاكمة 3 أشخاص إلى جلسة 3 مارس المقبل، لمناقشة الطب الشرعى وشهود الإثبات؛ لاتهامهم بالاشتراك فى قتل مواطنًا بسبب خلافات بينهم فى مركز الحسينية.

صدر القرار برئاسة المستشار سامى بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين إبراهيم عمار وحازم بشير، وسكرتارية سامى سمير وتامر عبدالعظيم.

تعود أحداث القضية رقم 19409 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة الحسينية، المقيدة برقم 1418 لسنة 2022 كلى شمال الزقازيق، ليوم 2 أبريل الماضى، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهمين: أمير ال م م ال، وحسين م ال ح، وعماد ع ج ع ع، مقيمين بدائرة مركز شرطة الحسينية، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بقتل المجنى عليه محمد عبدالرحمن أحمد سويلم، عمدًا مع سبق الإصرار فى دائرة مركز شرطة الحسينية، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله على إثر خلافات سابقة بينهم والمجنى عليه.

جاء فى أمر الإحالة أن المتهمين قد أعدوا لجريمتهم دراجة آلية (موتوسيكل) ومركبة (السيارة رقم ر ف س 159) وسلاحان ناريان وذخائر من ذات عيارهما (بندقية خرطوش وطلقات من ذات العيار مع المتهم الثانى – بندقية آلية وخزينة وطلقات من ذات العيار مع المتهم الثالث)، وتخيروا ميقات تواجد المجنى عليه فى مسكنه ليلًا، وتوجهوا صوبه عقب أن أيقنوا تواجده به وطرقوا بابه، وما أن شعروا توجهه خلف باب مسكنه وفتحه للباب لاستبيان كنهة الطارق، بادروه بعدة أعيرة نارية أدت إلى إحداث ثقوب فى باب المسكن مارًا بالباب وكذا إصابة المجنى عليه، وعقب ذلك حاول المتهم الثانى الدلوف لداخل المسكن وما أن حاول المجنى عليه منعهم حتى استأنفوا إطلاق الأعيرة النارية صوبه محدثين به الإصابات التى أودت بحياته.