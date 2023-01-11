بمناسبة يوم تولى السلطان هيثم مقاليد الحكم.. أوامر سامية بدعم مالي للجمعيات الخيرية

مسقط - محمد سعد

بمناسبة يوم تولى السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان مقاليد أصدر أوامر سامية بتقديم دعم مالي للفرق الخيرية التابعة للجان التنمية الاجتماعية بجميع الولايات، وتكريم المتطوِّعين العاملين فيها، وتقديم دعم مالي للجمعيات الخيرية الداعمة لجهود وزارة التنمية الاجتماعية.

وجاءت الأوامر السامية بإيقاف العمل بضريبة الخصم من المنبع على توزيعات أرباح الأسهم والفوائد المفروضة على الشخص غير المقيم؛ تأكيدًا على الأهداف الرامية إلى زيادة القيمة السوقية لبورصة مسقط وتعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي فيها.

ورفع الحد الأقصى للإقراض المقدَّم من بنك التنمية العُماني من مليون ريال عُماني إلى خمسة ملايين ريال عُماني، وإتاحة زيادة هذا الحد للمشاريع التنموية التي تساهم في إيجاد قيمة مضافة، علاوة على زيادة نسبة المساهمة في تمويل تكلفة المشاريع، إضافة إلى رفع رأس مال البنك بما يتوافق مع هذه الزيادة بهدف تشجيع الاستثمارات في البلاد، وبشكل خاص إقامة المشاريع التي تساهم في التنويع الاقتصادي، وتوفير فرص عمل للمواطنين.

توسعة قائمة الأنشطة والمجالات التي يموّلها بنك التنمية العُماني مع توفير حوافز إضافية للمشاريع التي تقام خارج محافظة مسقط في إطار خطط الاستثمار في المحافظات وإيجاد فرص العمل فيها.

‏وأكد السلطان هيثم سلطان عُمان على تعزيز الشراكة بين بنك الإسكان العُماني ومختلف البنوك المحلية؛ بهدف الإسراع في توفير التمويل لمقدِّمي الطلبات المُدرَجين في قائمة الانتظار، على أن يشمل طلبات القروض الإسكانية المقدَّمة إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.