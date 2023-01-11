بعد 13 سنة.. السجن 5 سنوات لسيدة لتزويرها رخصة سيارة بالإسكندرية

الإسكندرية- أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة وبعضوية كل من حازم عبد الفتاح الشناوى المستشار محمد إبراهيم وسكرتير المحكمة السيد الوزيرى، بالسجن غيابيا 5 سنوات للمتهمة "س.م.ع" ومصادرة المحررات المزورة وألزمتها بالمصاريف الجنائية.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 2508 لسنة 2010 جنايات قسم شرطة سيدى جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمباحث المرور، بقيام المتهمة بالتزوير فى محررات رسمية.

كشفت ضباط مباحث مرور الإسكندرية أنه أثناء تواجد المدعو "ع.ح.ع"، حال قيادته إحدى السيارات حال استخراج رخصة المركبة وشهادة بيانات بوحدة مرور محرم بك، فتم ضبطه والذي أقر بشراء تلك السيارة من المتهمة من تاريخ سابق للواقعة، وأن السيارة تحمل رخصة تسيير مرور الجيزة وبالاستعلام من وحدة مرور الجيزة، تبين أن تلك السيارة مقيدة باسم وبيانات مزورة، وأن الشخص الذى اشترى تلك السيارة ليس لديه علم بواقعة التزوير.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة وهى ليست من أرباب الوظائف العمومية اشتركت مع آخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير محررات رسمية وهى رخصة تسيير بيانات للسيارة ملاكى الجيزة، وقاما بأن أمده البيانات اللازمة ببيانات مزورة واستعمل المحررات المزورة، تم تقديمها إلى المختص بوحدة المرور، وذلك لترخيص السيارة محل الواقعة من قبل المشترى، حيث تبين أن السيارة مهربة جمركيا من عام 2005، وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة، وبعرضها على النيابة العامة قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمة.