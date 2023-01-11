باحثون: التهاب عضلة القلب نادر وغير مؤثر بعد تطعيم كورونا

كتبت فاطمة ياسر

التهاب عضلة القلب من المضاعفات النادرة التي يمكن أن تحدث بعد التطعيم بلقاح كورونا ، وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 18 حالة تحدث في كل مليون جرعة لقاح يتم تناولها ، مما يجعل من النادر جدًا العثور على حالات للتحقيق فيها.

في دراسة أمريكية جديدة أجراها باحثون من الأعضاء المؤسسين لـ مستشفى ماساتشوستس العام ، ونشرها موقع ويب ميد قام فريق بالتحقيق على نطاق واسع في الاستجابة المناعية لـ 16 مراهقًا وشابًا أصيبوا بالتهاب عضلة القلب بعد تلقي لقاح كورونا، لم يجد الباحثون أي اختلافات في إنتاج الأجسام المضادة ، أو الأجسام المضادة الذاتية ، أو ملامح الخلايا التائية ، أو التعرض للفيروسات السابقة ، لكنه وجد مستويات مرتفعة من بروتين سبايك مع زيادة السيتوكينات، وزيادة التروبونين، تم نشر نتائجهم في الدورة الدموية .

وقال المؤلف المشارك لايل يونكر ، أخصائي طب الرئة للأطفال في ماس جنرال للأطفال : "إن خطر الإصابة بمرض حاد من العدوى الحادة يفوق بشكل كبير هذا الخطر النادر، في حين أن هذه النتيجة تساعدنا على فهم هذه المضاعفات المحتملة بشكل أفضل ، إلا أنها لا تغير نسبة الفائدة للمخاطر عند تلقي لقاحات، فإن معدل الإصابة بالتهاب عضلة القلب والمضاعفات الأخرى المرتبطة بالقلب بين الأطفال المصابين بفيروس SARS-CoV-2 أعلى بكثير من نسبة الإصابة بالتهاب عضلة القلب. خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب بعد التطعيم

ويمكن علاج مرضى التهاب عضلة القلب بالستيرويدات لتقليل الالتهاب ، وهناك نتائج مبكرة مواتية إلى حد كبير للشباب والمراهقين الذين يصابون بهذه الحالة بعد التطعيم، و قد تشير الدراسة الجديدة إلى طرق إضافية لعلاج وتحسين النتائج للمرضى الذين يعانون من التهاب عضلة القلب بعد التطعيم.

وقال المؤلف المشارك الدكتور ديفيد والت ، أستاذ في قسم علم الأمراض في بريجهام، إن فهم الآليات التي تؤدي إلى التهاب عضلة القلب بعد اللقاح يمكن أن يوجه تطوير اللقاح في المستقبل ويعطينا رؤى مهمة حول الاستجابة المناعية ، وكانت هذه مجموعة عينات ثمينة لأن هذه الحالات نادرة جدًا، ولقد درسناها بعمق كبير ، مما أدى إلى اكتشاف مثير للاهتمام يمكن أن يوجه استراتيجيات العلاج لعكس التهاب عضلة القلب بعد اللقاح.

قام الباحثون بفحص عينات الدم التي تم جمعها من 61 مراهقًا وشابًا ، بما في ذلك 16 ممن أصيبوا بالتهاب عضلة القلب و 45 ممن لم يواجهوا أي مضاعفات بعد التطعيم إما بلقاح Pfizer BNT162b2 أو Moderna mRNA-1273 COVID-19 mRNA. أجرى الفريق تنميط الجسم المضاد ، بما في ذلك اختبار الاستجابات الخلطية المحددة لـ SARS-CoV-2 وتقييم الأجسام المضادة أو الأجسام المضادة ضد الفيروس البشري ذي الصلة ، وتحليل الخلايا التائية الخاصة بـ SARS-CoV-2 ، وتوصيف مستضد السيتوكين و SARS-CoV-2 .

و كانت استجابات الجسم المضاد واستجابات الخلايا التائية غير قابلة للتمييز بشكل أساسي بين الحالات والضوابط، وباستخدام اختبار Simoa ، وهو اختبار فائق الحساسية للكشف عن جزيئات مفردة ، وجد الفريق أن المراهقين الذين أصيبوا بالتهاب عضلة القلب لديهم مستويات أعلى بشكل ملحوظ من بروتين سبايك كامل الطول في دمائهم، و لم يكن لدى المراهقين في المجموعة الضابطة التي لم تظهر عليها أعراض ، والتي تم تلقيحها ، بروتين سبايك يمكن اكتشافه. بحث الفريق أيضًا عن مضاد N IgG ، وهو علامة مناعية لعدوى SARS-CoV-2 الأخيرة ، والتي لم يكن من الممكن اكتشافها ، مما يشير إلى أن العدوى الطبيعية من غير المحتمل أن تكون عاملاً مساهماً.

بينما تضيف الدراسة رؤى جديدة حول التهاب عضلة القلب بعد التطعيم ، لاحظ المؤلفون أنه مقيد بحجم عينة صغير ولا يمكنه التمييز بين السبب والنتيجة ؛ أي أنه من غير المعروف ما إذا كان بروتين سبايك نفسه يسبب التهابًا لعضلة القلب أم أنه مؤشر حيوي لخلل التنظيم المناعي الذي يؤدي إلى التهاب عضلة القلب.

وقال يونكر: "في معظم الحالات ، يكون التهاب عضلة القلب بعد التطعيم خفيفًا وذاتي الشفاء". "لكن الرؤى الجديدة حول سببها يمكن أن تساعدنا بشكل أكبر في تحسين أعراض المرضى أو منع حدوث هذه المضاعفات."