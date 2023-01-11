انهيار أجزاء بعقار في الجمرك بالإسكندرية دون إصابات بين المواطنين

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت منطقة رأس التين وسط محافظة الإسكندرية مساء اليوم، الثلاثاء، إنهيار اجزاء بعقار بحارة مشرف متفرع من شارع رأس التين، دون حدوث إصابات بين المواطنين.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الجمرك يفيد بانهيار اجزاء من عقار بحاره مشرف دائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الجمرك، ترافقها قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية لحي الجمرك لمحل الواقعة.

وتبين من المعاينة الأولية، إنهيار أجزاء بالعقار رقم 4 حارة مشرف دائرة قسم الجمرك التابع لحي الجمرك، عقار قديم، وانهارت اجزاء بالعقار من الداخل وجري اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الواقعة .

وعلى صعيد آخر، تمكنت قوات الحماية المدنية في الاسكندرية من السيطرة على حريق نشب في سيارة أثناء مرورها بمنطقة الأزريطه أمام أرض كوته بتقاطع شارع سوتر مع طريق الكورنيش، دون وقوع إصابات بين المواطنين بمحل الواقعة .

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من إدارة شرطة النجدة يفيد باشتعال النيران في سيارة بنطاق حي وسط دائرة قسم شرطة باب شرقي وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة باب شرقي وقوات الحماية المدنية وسيارات الاسعاف الي محل البلاغ.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها وتبريد آثارها، لعدم امتدادها إلى باقي السيارات المارة، وجرى وضع سياج تأميني حتى انتهاء عملية التبريد، ورفع آثاره بعد حدوث تلفيات كبيرة بالسيارة، التي اشتعلت فيها النيران وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر محضر بالواقعة جاري التحقيق في الواقعة.

انهيار أجزاء بعقار في الجمرك بالإسكندرية

انهيار أجزاء بعقار في الجمرك بالإسكندرية