انطلاق مبادرة العريش نظيفة حتى نهاية يناير الجارى.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

بدأت فى مدينة العريش على ساحل شمال سيناء مراحل الأستعدادت لإنطلاق مبادرة رجال الأعمال تحت أسم " العريش نظيفة " .

اعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان، ان اب مبادرة شعبية تستهدف نظافة مدينة العريش ، وتتم بالتنسيق مع مجلس مدينة العريش وبعض رجال الأعمال وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى .

قال محمد حسن درغام منسق المبادرة أنه سيتم تنفيذها بالعريش اعتبارا من يوم السبت القادم وتستمر حتى نهاية شهر يناير الجارى بالتنسيق مع عدد من رجال الأعمال في باقى مراكز ومدن المحافظة لتنفيذ المبادرة وتعميمها في باقى مدن المحافظة .

وأضاف أن المبادرة يشارك فيها جميع أهالى العريش بكل أطيافها ورجال أعمالها ومجتمعها المدنى وتشمل نظافة وتشجير ودهان أرصفة وأعمدة انارة وتزيين الشوارع.

واشار الاذاعى عادل رستم المنسق الاعلامى للمبادرة أنه سيتم توفير آلات ومعدات التنفيذ عن طريق رجل الأعمال ومجلس مدينة العريش وبالتعاون والتنسيق في التنفيذ مع مراكز الشباب ومنظمات المجتمع المدنى، مشيرا لتوفير كافة المساعدات للمشاركين في المبادرة من سيارات ومعدات وملابس وأدوات ، وسيتم اجراء مسابقة بين أحياء ومناطق العريش لاختيار الأكثر نظافة منها وتكريمها الى جانب تكريم المشاركين في المبادرة .

وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على أن أهم ما شجع على تنفيذ المبادرة أن الأوضاع أصبحت طبيعية في المحافظة وخاصة العريش العاصمة ، وذلك بفضل الجهود المتوالية التى تبذلها القوات المسلحة والشرطة وجميع أجهزة الدولة من أجل تيسير الأمور وتسيير سبل الحياة للمواطنين حيث يتم رفع كفاءة وتطوير جميع الطرق الداخلية ، وأن توجيهات الرئيس كانت سباقة الى التمهيد لمثل هذه المبادرة بقراره الجرىء بازالة كافة المتاريس وأكوام الرمال من الطرق والشوارع واعادة تشغيلها .

وأضاف المحافظ أن الانفراجات التى تمت ومهدت للمبادرة بدأت بالتدريج ، ولم يأت ذلك من فراغ ، وانما جاء بناء على دراسات أمنية وجهود متتالية للقوات المسلحة والشرطة وكافة الجهاز التنفيذى مشيرا الى أن هناك انفراجات أخرى تمس الحياة الإجتماعية للمواطنين ويجد المواطن كل يوم انجاز جديد غير مسبوق ، ويشعر بجهود قواتنا من أجل تحقيق الأمن والأمان وتيسير سبل الحياة أمامه .

وأضاف أسامة أحمد العفش رئيس مركز ومدينة العريش أنه تم وضع كافة امكانات مجلس المدينة من سيارات ومعدات وأدوات فى خدمة المبادرة ودعمها ، وسيتم التعاون مع الجميع فى تنفيذها ولخدمة المواطنين .



جانب من المبادرة (1)



جانب من المبادرة (2)



جانب من المبادرة (3)