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انتظام فى لجان امتحانات طلاب رابعة وخامسة ابتدائى وأولى إعدادى بالجيزة.. صور

الأربعاء، 11 يناير 2023 01:08 م
انتظام فى لجان امتحانات طلاب رابعة وخامسة ابتدائى وأولى إعدادى بالجيزة.. صور انتظام فى لجان امتحانات طلاب رابعة وخامسة ابتدائى وأولى إعدادى بالجيزة
كتبت - مرام محمد

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شهدت لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022/ 2023 بمحافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، انتظام طلاب صفوف النقل داخل اللجان، وسط إجراءات احترازية مشددة ومتابعة دقيقة لضوابط وتعليمات أداء الامتحانات، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

 

ويؤدى طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائى اليوم، امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية وICT، كما يؤدى طلاب الصف الأول الإعدادى امتحان مادتى الهندسة والعلوم، وذلك وفقا للجداول المعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

 

ومن جانبه، أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على ضرورة الإسراع فى عمليات التصحيح أولا بأول، على أن تعلن نتائج كل مرحلة فى وقت موحد على مستوى المحافظة، وكذلك ضرورة إزالة أية عقبات تعوق سير العملية الامتحانية، منبها على توفير جميع متطلباتها ومنع الطلاب منعا باتا من حيازة التليفون المحمول حتى لو كان مغلقا داخل اللجان، وعلى عدم التواجد خارج اللجان ومنع التجمعات بعد انتهاء الامتحانات وتنظيم دخول وخروج الطلاب.

 

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، لضمان إتمام كافة الامتحانات والتيسير على الطلاب، مؤكدًا أن المحافظة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والفنية التى من شأنها الحفاظ على سلامة الطلاب وسير الامتحانات بشكل سليم.

 

وأكد اللواء أحمد راشد، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات فى محيط المدارس لتوفير المناخ الملائم للطلاب، موجها بمنع استخدام المحمول داخل اللجان والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، مع الحزم الشديد والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.

 

انتظام فى لجان امتحانات طلاب رابعة وخامسة ابتدائى وأولى إعدادى
انتظام فى لجان امتحانات طلاب رابعة وخامسة ابتدائى وأولى إعدادى

انتظام لجان امتحانات طلاب رابعة وخامسة ابتدائى
انتظام لجان امتحانات طلاب رابعة وخامسة ابتدائى

انتظام فى لجان امتحانات طلاب رابعة وخامسة ابتدائى بالجيزة
انتظام فى لجان امتحانات طلاب رابعة وخامسة ابتدائى بالجيزة

انتظام فى لجان امتحانات طلاب رابعة وخامسة ابتدائى وأولى إعدادى بالجيزة
انتظام فى لجان امتحانات طلاب رابعة وخامسة ابتدائى وأولى إعدادى بالجيزة
 
 

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