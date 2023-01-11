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النطق بالحكم على سيدة وزوجها بتهمة قتل عشيقها فى كرداسة.. اليوم

الأربعاء، 11 يناير 2023 03:00 ص
النطق بالحكم على سيدة وزوجها بتهمة قتل عشيقها فى كرداسة.. اليوم محكمة _أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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تصدر محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عادل سيد جبر، اليوم الأربعاء، حكمها على ربة منزل وزوجها العرفى، لاتهامهما بقتل عشيقها في منطقة كرداسة.

يصدر القرار برئاسة المستشار عادل سيد جبر وعضوية المستشارين هانى لويس عبد الملك وصلاح الدين دياب عبد الجواد وسكرتارية عبد العزيز مناع ورافت عبد التواب.

أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة، في وقت سابق ، ربة منزل وزوجها العرفي، لمحكمة الجنايات لاتهامهما بقتل عشيقها في منطقة كرداسة.

البداية عندما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل الشقة محل سكنه بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "خ. ق" الشهير بـ"شيكا" ميكانيكي وبه آثار خنق وتعذيب بالكهرباء ومقطوع جزء حساس من جسده ويقيم بمفرده وغير متزوج.

وأظهرت الكاميرات رجل وسيدة حال خروجهما من محل سكن المجني عليه وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه يرتبط بعلاقة غير شرعية مع ربة منزل منذ 8 سنوات وينفق عليها وعلى طفلتها دون زواج ومنذ قرابة 3 سنوات تزوجت عشيقته بشاب وظلت علاقة المجني عليه بالسيدة مستمرة وكانت توهم زوجها بأنها لدى شقيقتها وتذهب إلى منزل المجني عليه لممارسة الرذيلة.

وفي الآونة الأخيرة حاولت العشيقة إنهاء تلك العلاقة ولكن المجني عليه رفض وهددها بفضح أمرها فاستعانت تلك السيدة بزوجها وأوهمته بتعرض المجني عليه لها وطلبه منها إقامة علاقة غير شرعية معها وأقنعت زوجها بقتله وفي سبيل ذلك قامت بالذهاب إلى منزل المجني عليه وصعد خلفها زوجها وقاما بقتل الميكانيكي وقطع جزء حساس من جسده بـ"موس"، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة وزوجها واقتيادهما إلى ديوان المركز.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أحالة القضية للمحاكمة الجنائية.


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