المغرب وبريطانيا يبحثان تعزيز التعاون في المجال العسكري

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استقبل عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني المغربي، والجنرال دوكور دارمي، المفتش العام للقوات المسلحة المغربية قائد المنطقة الجنوبية، كل على حدة، الثلاثاء بالرباط، كبير مستشاري الدفاع البريطاني بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا الفريق طيار مارتن إليوت سامبسون.



وأفاد بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة المغربية بأنه خلال لقاء عبد اللطيف لوديي، وسامبسون، أعرب المسؤلان عن ارتياحهما للعلاقات الممتازة والمستدامة التي تجمع بين المغرب وبريطانيا، وأبرزا تطلعهما لمواصلة تطوير هذه العلاقات.



كما تبادل المسؤولان وجهات نظرهما حول الوضع الأمني الإقليمي، ولا سيما في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل، وشددًا على ضرورة تعزيز التعاون في مجال الدفاع خدمة للسلام والاستقرار الإقليمي.



وسلط المسؤلان الضوء على الدور الذي اضطلع به المغرب في تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، واستعرضا مختلف جوانب التعاون الثنائي وسبل تعزيزه أكثر في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البيان أن المفتش العام للقوات المسلحة المغربية قائد المنطقة الجنوبية، استقبل المسؤول العسكرى البريطاني بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة المغربية، حيث بحثا مختلف مجالات التعاون الثنائي بين القوات المسلحة المغربية والقوات المسلحة البريطانية.

ويشمل هذا التعاون التأهيل وتبادل الزيارات والتجارب وتنظيم التدريبات المشتركة على غرار تمرين "جبل الصحراء".

وأوضح البيان أنه بهذه المناسبة، أعرب المفتش العام للقوات المسلحة المغربية قائد المنطقة الجنوبية، عن رغبة القوات المسلحة المغربية في مواصلة العمل من أجل تعزيز التعاون العسكري الثنائي وكذا توسيعه ليشمل مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك، وخاصة الأمن البحري والقوات الخاصة والصناعة الدفاعية والذكاء الاصطناعي.

ويربط التعاون العسكري المغربي البريطاني اتفاقية إطار للتعاون العسكري والتقني تم توقيعها عام 1993، وكذا اتفاقية حول وضع القوات موقعة في عام 2013، وتتم برمجة الأنشطة الثنائية التي يتعين القيام بها وفقًا لجدول زمني تضعه لجنة مشتركة تنعقد سنويًا وبالتناوب في الرباط ولندن.