المؤبد لـ5 رجال وسيدة والمشدد 15 سنة لـ4 آخرين يتاجرون فى الهيروين بكرداسة

كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار في المخدرات، حيث قضت المحكمة حضوريا للأول والثالث والرابع والخامس والثامن والتاسع، وغيابيا للثانى والسادس والسابع والعاشرة بالأتى:

أولا: بمعاقبة محمد رشدى وسلامة رشدى وسالم عواد وجمعة سالم وعيد سالم وصباح عيد بالسجن المؤبد وغرامة مالية 500 ألف جنيه.

ثانيا: بمعاقبة كل من خالد خلف الله ومحمد صابر ومحمد شلبى وعيد حسن بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه.

ثالثا: مصادر المضبوطات والذخائر والأسلحة النارية.

رابعاً: ببراءة كلا من سليمان رشدى وسالم رشدى مما أسند إليهما.

يأتى ذلك في القضية رقم ٢٢٩٥ لسنة ۲۰۲۱ جنايات مركز كرداسة والمقيدة برقم ۱۲۷۱ لسنة ۲۰۲۱ كلي شمال الجيزة، المتهم فيها الأول بتزعم تشكيل عصابي للاتجار في جوهر الهيروين المخدر، ويعاونه المتهمون من الثانى حتى التاسع بغرض الاتجار في جوهر الهيروين المخدر، حيث أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته حصيلة تجارتهم والهواتف وسيلة اتصالهم بعملائهم وأرشدوا عن مكان الاحتفاظ بالمواد المخدرة والأسلحة النارية بمنزل المتهمة العاشرة.

تمكن رجال المباحث من ضبط مواد مخدرة "هيروين" وأسلحة نارية (بنادق آلية وخرطوش وذخائرها وميزان حساس)، وتوصلت التحريات إلى أن قصد المتهمين من إحراز وحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ متحصلاته والهواتف لتسهيلها والميزان الحساس لتجزئتها والأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع عن وحماية تجارتهم، وأن المتهمة العاشرة على علم بنشاط المتهمين الإجرامي، وعلى علم بإخفاء المتهمين للمخدرات بمنزلها .

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل سيد جبر وعضوية المستشارين هانى لويس عبد الملك وصلاح الدين دياب عبد الجواد وسكرتارية عبد العزيز مناع ورافت عبد التواب

وكانت النيابة العامة بالجيزة، قد أحالت القضية رقم ۲۲۹۵ لسنة ۲۰۲۱ جنايات مركز كرداسة والمقيدة برقم ۱۲۷۱ لسنة ۲۰۲۱ كلي شمال الجيزة بعد الاطلاع علي الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة كلا من محمد رشدي - خفير – سلامة رشدي "هارب " سالم رشدي "هارب " خالد خلف الله محمد عامل بمحجر -محبوس " جمعة سالم "هارب" - عيد سالم "هارب" محمد صابر سائق توك توك - عيد حسن خفير بشركة مياه الشرب والصرف الصحي - محبوس وصباح عبد الهادي "هاربة" محافظة الجيزة.

وتبين أن المتهمون من الأول حتى التاسع بدائرة مركز شرطة كرداسة ألفوا عصابة كان من أغراضها الإتجار في المواد المخدرة .

المتهمون جميعًا :

- حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق.

- حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة بنادق (آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازته علي النحو المبين بالأوراق

- حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري أنف البيان حال كونه من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص - حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة ( خرطوش) على النحو المبين بالأوراق .

- حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا لهم بحيازته أو إحرازه .