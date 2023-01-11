المؤبد فى إعادة إجراءات عامل لاتهامه بقتل رجل بإمبابة بسبب خلافات الثأر

عاقبت الدائرة السادسة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقى، بالسجن المؤبد فى إعادة إجراءات محاكمة فى الحكم الصادر ضده غيابيًا بالإعدام لاتهامه وآخرين بقتل المجنى عليه أحمد عبد الخالق حسن ابراهيم عمدا مع سبق الإصرار بأن بينا الية وعقد العزم على إزهاق روحه ثأرًا منه لما بدر من أشقائه بقتل شقيقه المتهم الثانى ونجل عمومه المتهم الأول.

صدر الحكم عضوية المستشارين عبد الحميد كامل وإبراهيم لملوم عبد الوهاب وسكرتارية سعيد برغش وأحمد فتحي.

إحالة نيابة شمال الجيزة الكليه المتهمين بقتل المجنى عليه أحمد عبد الخالق - عمدا مع سبق الاصرار بأن بينا النية وعقد العزم على إزهاق روحه ثأرًا منه لما بدر من اشقائه بقتل شقيقه المتهم الثانى ونجل عمومه المتهم الأول فأتحدت ارادتهم على ما أتوه ووزعوا الأدوار فيما بيتهم باتفاقهم المسبق بأن استدرجه الأول لحل الحادث مدعيًا دعوته لمأدبة غذاء ممكنا الثانى منه وما أن ظفر به الاخير فأطلق صوبه وابل من الأعيرة النارية من سلاحه النارى ( بندقية آلية ) منويًا إزهاق روحه فأحدث به الاصابات التى إبانها تقرير دار التشريح بمصلحة الطب الشرعى والتى أردته قتيلًا فى الحال.