اليوم السابع
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القوى العاملة: توفير 805 فرص عمل للشباب منها 27 لذوى الهمم فى أسيوط

الأربعاء، 11 يناير 2023 12:19 م
القوى العاملة: توفير 805 فرص عمل للشباب منها 27 لذوى الهمم فى أسيوط وزير القوى العاملة
كتبت - مرام محمد

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تلقت وزارة القوى العاملة تقارير من مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، ومديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، ومديرية القوى العاملة ببورسعيد بشأن ما قدمته المديريات من خدمات للمواطنين خلال شهر ديسمبر 2022، فى مجالات رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعيًا وصحيًا، وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية على المنشآت، وكذلك ما وفرته من فرص عمل وتدريب للشباب من الجنسين، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتفعيل آليات العمل داخل المديريات فى جميع ملفات عملها لتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

وجاء فى بيان صحفى للوزارة، اليوم الاربعاء، أن التقرير الأول الذى تلقته الوزارة من حازم حسن مدير مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ بشأن نشاطها خلال الشهر، أوضح فيه أن المديرية قامت بصرف 43 ألف جنيها للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بياناتها ما بين رعاية صحية، ومساهمة فى إجراء عمليات جراحية، كما قامت بالتفتيش الدورى من خلال أجهزة السلامة والصحة المهنية على 468 منشأة، و542 منشأة يعمل بها 595 عاملًا من خلال مكاتب التفتيش العمالى، وأسفر عن تحرير 44 محضرًا لمنشآت مخالفة، فضلًا عن انتهاء 3 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهنى والوحدة المتنقلة لـ 40 متدربا ومتدربة على مهن يحتاجها سوق العمل، بالإضافة إلى توفير 490 فرصة عمل منها لذوى الهمم من ابناء المحافظة.

أما عن التقرير الثانى، نوه فيه محمد صلاح مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، إلى أن المديرية استطاعت خلال الشهر توفير 805 فرصة عمل للشباب منها 27 لذوى الهمم، والتفتيش على 1354 منشاة بنظام الدورى والحملات، وأسفر عن تحرير 90 محضرًا، وعقد 11 ندوة توعية، وكذلك التفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية على 150 منشأة اسفر عن تحرير 68 محضرًا لمنشآت مخالفة، فضلًا عن صرف 27 ألف جنيه لـ 9 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم إجتماعيًا وصحيًا.

والتقرير الثالث قال فيه عبد الونيس عبد الله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، أنه تم تشغيل 385 شابا منهم 10 من ذوى القدرات الخاصة وتوفير 95 فرصة عمل، واستخراج 822 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة، والتفتيش على 505 منشأت عماليًا واسفر عن تحرير 40 محضرًا، ووعمل 7 ندوات للتوعية حضرها 394 شخصا، والتفتيش على 101 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية وأسفر عن تحرير 17 محضرًا للمنشآت المخالفة، والرد على 27 شكوى عمالية.

 

القوى العاملة
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