القبض على عاطل بتهمة تحويل سطح منزله لمزرعة بانجو وحشيش فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكن رجال مباحث مركز شرطة دسوق من ضبط عاطل حوّل سطح منزله لمزرعة لنبات البانجو والحشيش المخدرين، بغرض الاتجار بهما.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بضبط عاطل 36 عامًا، مقيم بإحدى القرى التابعة لمركز دسوق، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر زرعها المتهم فوق سطح منزله.

وكانت قد وردت معلومات أكدتها التحريات التي أشرف عليها المقدم طارق سكران، حول زراعة المتهم نباتي البانجو والحشيش، أعلى سطح منزله بغرض حصده وبيعه لمدمني المخدرات، و بتكثيف التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.

شُكلت حملة أمنية ترأسها رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، ضمت رجال مباحث مركز شرطة دسوق، تحت إشراف مدير المباحث الجنائية، ورئيس مباحث المديرية، و بتقنين الإجراءات جرى مداهمة منزل المتهم، وعُثر أعلى السطح على 4 أشجار مزرعة من مخدر البانجو، وشجرة واحدة منزعة من نبات الهيدرو المستخدم في صناعة الحشيش المخدر، بحوض مزروع مساحته 4 أمتار ونصف في 3 أمتار ونصف، ألقي القبض على المتهم، والتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.حُرر بذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وتولت التحقيق.