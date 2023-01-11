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القاهرة الإخبارية: العثور على وثائق سرية جديدة بموقع آخر تابع لبايدن

الأربعاء، 11 يناير 2023 11:22 م
القاهرة الإخبارية: العثور على وثائق سرية جديدة بموقع آخر تابع لبايدن بايدن
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، العثور على وثائق سرية جديدة بموقع آخر تابع للرئيس الأمريكي جو بايدن.

ويواجه الرئيس الأمريكى جو بايدن، مأزق جديد مع بداية النصف الثانى من ولايته، سيكون لها تداعيات سياسية، وستكون محل تركيز من قبل الجمهوريين، حيث تم العثور على مجموعة من الوثائق السرية فى مكتب خاص بالرئيس جو بايدن فى مركز أبحاث بواشنطن كان يمارس فيه بعض من مهامه كنائب للرئيس السابق باراك أوباما.

وكشفت مصادر لشبكة سى أن إن الأمريكية، أن من بين العناصر التى عثر عليها فى مكتب بايدن 10وثائق سرية، تتضمن مذكرات المخابرات الأمريكية، ومواد إحاطة غطت موضوعات من بينها أوكرانيا، وإيران، والمملكة المتحدة.

وقال المصدر فى إنفاذ القانون، أن المدعى العام ميريك جارلاند، تلقى تقريرًا أوليًا عن التحقيق فى وثائق بايدن السرية، ويواجه الآن القرار بشأن كيفية المضى قدمًا وما إذا كان يجب فتح تحقيق جنائى كامل.

ووفقا للشبكة الامريكية، الوثائق السرية مؤرخة بين عامى 2013 و2016، وتم العثور عليها فى ثلاثة أو أربعة صناديق تحتوى أيضًا على أوراق غير سرية تندرج تحت قانون السجلات الرئاسية.


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