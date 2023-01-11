العثور على جثة سيدة بمياه ترعة فى مركز منيا القمح بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالشرقية، جثمان لسيدة فى العقد السادس من عمرها عثر عليها جثة هامدة بمياه ترعة بنطاق مركز منيا القمح، وتم نقل الجثمان والتحفظ عليه فى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى منيا القمح المركزى تحت تصرف النيابة العامة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزى، بوصول "نوال ع أ" 55 عاما مقيمة العزيزية مركز منيا القمح جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.



وتبين من التحريات الأولية ورود إشارة شرطة النجدة لمركز شرطة منيا القمح، بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة ناحية كوبري البطل نطاق منيا القمح، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى، وتم انتشال الجثمان وتبين أنه لربة منزل، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى منيا القمح المركزى والتحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، لمعرفة سبب الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.



وفى سياق متصل، استقبل مستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، جثة شخص فى العقد الخامس من العمر، عثر عليه متوفيا داخل منزله، وتم التحفظ عليه فى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، بوصول "محمود م م" 49 عاما مقيم العاشر من رمضان، جثة هامدة وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية بلاغا لقسم شرطة ثانى العاشر من رمضان بالعثور على جثة شخص فى الخمسينات جثة هامدة داخل مسكنه بالمجاورة 38 دائرة قسم شرطة ثانى العاشر من رمضان، وجار فحص معرفة سبب الوفاة وتم تحرير محضر بالواقعة،فيما أصيبت طفلة عمرها 5 سنوات، بحروق بالشفتين والفم والمريئ إثر تناولها مادة كاوية بطريق الخطأ بمنزلها بمركز أبوحماد بالشرقية.