السنغال تمنع عمل الحافلات بين البلدات والقرى ليلا بعد حادث تصادم مروع

وكالات

قررت الحكومة السنغالية، الثلاثاء، منع عمل الحافلات الليلية بين البلدات والقرى بعد مصرع 40 شخصا في حادث تصادم في عطلة نهاية الأسبوع.

جاء ذلك بعد أن عقد رئيس الوزراء أمادو با مجلسا مشتركا بين الوزارات، يوم الاثنين، ضم متعهدي النقل والسائقين وشركات التأمين وأجهزة الأمن للاتفاق على الإجراءات الواجب اتخاذها لمنع مثل هذه المآسي، بحسب وكالة "فرانس برس".

وسيتم حظر الحافلات الصغيرة وكذلك الحافلات التي تحمل البضائع وليس الركاب فقط على الطرق بين الساعة 11 مساء والخامسة صباحا.

وستحدد سرعة سيارات نقل البضائع والأشخاص بـ 90 كيلومترا في الساعة.

وتعهد رئيس الوزراء بتطبيق القواعد الجديدة "بدون تأخير أو حل وسط".

وكان الرئيس السنغالي ماكي سال، أعلن يوم الأحد، الحداد الوطني لمدة 3 أيام في أعقاب مصرع 40 شخصا بحادث مروري وسط البلاد.

وكانت السلطات السنغالية، أعلنت في اليوم نفسه مصرع 40 شخصًا على الأقل وإصابة قرابة 100 آخرين إثر حادث مروري في مدينة كافرين وسط البلاد.