اليوم السابع
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السجن 7 سنوات لشخص والحبس سنة لـ7 آخرين بتهمة التنقيب عن الآثار فى سوهاج

الأربعاء، 11 يناير 2023 03:08 م
السجن 7 سنوات لشخص والحبس سنة لـ7 آخرين بتهمة التنقيب عن الآثار فى سوهاج محكمة -أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم "م.م" بالسجن 7 سنوات، وغرامة 2 مليون جنيه، كما عاقبت 7 متهمين آخرين بالحبس سنة مع الشغل وغرامة مليون جنيه، بعد اتهامهم بالتنقيب عن الآثار بدائرة مركز أخميم.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات إلى رئيس مباحث مركز أخميم بقيام المتهمين بالتنقيب عن الآثار في منزل أحد المتهمين وبحوزتهم المعدات الخاصة بالحفر، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين أثناء التنقيب عن الآثار، وتم التحفظ على المعدات والأدوات الخاصة بالحفر، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.


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