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مع رائد العلم والعمل الخيرى

الجامعة الأمريكية تستضيف السير مجدى يعقوب فى حوار من القلب الثلاثاء

الأربعاء، 11 يناير 2023 11:28 ص
الجامعة الأمريكية تستضيف السير مجدى يعقوب فى حوار من القلب الثلاثاء الدكتور مجدى يعقوب
كتب محمد صبحى

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تستضيف الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور مجدي يعقوب يوم الثلاثاء 17 يناير 2023ء بقاعة إيوارت التذكارية، حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير وذلك في حوار بعنوان "من القلب: رائد العلم والعمل الخيري - حوار مع السير مجدي يعقوب."  
 
الدكتور مجدي يعقوب هو مؤسس "مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب" وأستاذ جراحة القلب في إمبريال كوليدج لندن ورئيس ومؤسس مبادرة "سلسلة الأمل،" التي توصل بين خبراء القلب حول العالم لتوفير أحدث التقنيات لعلاج أمراض القلب وإنقاذ حياة الأطفال في الدول النامية والدول المتأثرة بالحروب. سيروي الدكتور مجدي يعقوب خلال الحوار رحلته الطويلة ما بين العلم والعمل الخيري.
 
يدير الحوار خالد عز العرب أستاذ مشارك بقسم الصحافة والإعلام وخريج الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2002.
 
ومن المقرر أن علن دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة خلال الحدث عن عزمها على إصدار كتاب السيرة الذاتية للدكتور مجدي يعقوب في يوليو 2023 والذي سيسرد مسيرة يعقوب منذ نشأته في مصر مرورًا بحياته المهنية في بريطانيا حيث اجتاز حدود الطب وعمل على خدمة المجتمع في جميع أنحاء العالم مما أدي لحصوله على وسام الاستحقاق من قبل ملكة بريطانيا – الملكة إليزابيث الثانية. الكتاب من تأليف الصحفيان المرموقان سيمون بيرسون وفيونا جورمان.
 
يعقد الحوار باللغة الإنجليزية مع وجود ترجمة فورية إلى اللغة العربية.
 
وكانت أعلنت دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم فوز الكاتبة المصرية فاطمة قنديل بجائزة نجيب محفوظ للأدب العام عام ٢٠٢٢ عن روايتها أقفاص فارغة.
 
تشكلت لجنة التحكيم من الدكتورة شيرين أبو النجا والدكتور ثائر ديب ودينا حشمت والدكتور آدم طالب.
 
ووصف المحكمون رواية أقفاص فارغة التى جرى اختيارها بين ثلاثمائة وخمسين عملا تقدم لنيل الجائزة بأنها لا تتنازل عن الصدق في رواية علاقات العنف الكامنة تحت السطح في حياة أسرة عادية من الطبقة المتوسطة المصرية وعلاقات القوة الجندرية.
 
تتكون الجائزة من ميدالية فضية وجائزة مالية قدرها خمسة آلاف دولار امريكي وترجمة الرواية الفائزة للغة الإنجليزية ونشرها ضمن خط اصدارات دار نشر الجامعة الأمريكية المتخصص في الروايات ويحمل اسم هوبو.

 


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