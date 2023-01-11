التعليم: نسعى لاكتشاف المواهب من خلال مبادرة إحياء المسرح المدرسى

إبراهيم حسان

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تسعى لتطوير آلياتها لخدمة اكتشاف المواهب في المدارس وكانت البداية بإطلاق مسرحية تقدر ضمن مبادرة إحياء المسرح المدرسي.

أضاف زلطة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الخطوات التنفيذية لمبادرة "المسرح المدرسي" سوف تبدأ مع بدء الترم الثاني من العام الدراسي الحالي، ولن تنتهي بانتهاء العام الدراسي وتستمر طوال العام.

وتابع شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: "يتم التجهيز للمبادرة منذ عام تقريبا، وخلال شهور تم وضع المسارح بالمدارس المختلفة على مستوى الجمهورية ومراجعتها وتحديد المعوقات التي تقف أمام المسارح، وتم حساب كل الأمور بدقة قبل تنفيذها في الفصل الدراسي الثاني".

عرضت مسرحية "تقدر" على مدار يومي السبت والأحد الماضيين بدار الأوبرا المصرية، وشارك خلالها مجموعة كبيرة من الفنانين وهم: يسرا، كارول سماحة، أكرم حسني، حنان مطاوع، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، محمد الشرنوبي، أحمد الرافعي، فريق بلاك تيما، وكورال الشرق، ومن تأليف مدحت العدل، ومن إخراج بتول عرفة، ويناقش العرض عدة قضايا من خلال الاستعراضات المسرحية مثل رفض التنمر والتعصب وزرع الثقة في نفوس الطلاب للسعي وراء تحقيق أحلامهم، والعروض الموسيقية من ألحان إيهاب عبد الواحد وموسيقى ميشيل فاضل.

يشارك بالعرض 7 أطفال تم اختيارهم من بين 2300 طفل تقدموا من أصحاب المواهب الفنية من داخل المدارس المصرية، وقامت المخرجة بتول عرفة بإدخال الأطفال في ورش فنية استمرت لأشهر من أجل صقل مواهبهم في التمثيل، وتدريبهم على مخارج الألفاظ، وعلى أداء المعارك الحربية التي سيتضمنها العرض.

ويضم العرض مجموعة من نجوم الفن هم: يسرا، كارول سماحة، أكرم حسني، حنان مطاوع، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، محمد الشرنوبي، أحمد الرافعي، فريق بلاك تيما، وكورال الشرق، ومن تأليف مدحت العدل، ومن إخراج بتول عرفة، ويناقش العرض عدة قضايا من خلال الاستعراضات المسرحية مثل رفض التنمر والتعصب وزرع الثقة في نفوس الطلاب للسعي وراء تحقيق أحلامهم.

عرض "تقدر" من تأليف مدحت العدل، وإخرج بتول عرفة، والعروض الموسيقية من ألحان إيهاب عبد الواحد وموسيقى ميشيل فاضل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم بالمشاركة مع قنوات مدرستنا، وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن إطلاق مبادرة "إحياء المسرح المدرسي"، وإتاحة الفرصة لأطفال وشباب الجيل الحالي للكشف عن مواهبهم.

وتقام مبادرة "إحياء المسرح المدرسي" في إطار تطوير المواهب الفنية في مراحل مبكرة، لتنشئة جيل جديد من نجوم المستقبل.

يعتبر العرض المسرحي "تقدر" هو أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام، وسينفذ تقنياتها المصرية محمود صبري أحد أهم الأعلام في مجال السينوغراف والحاصل على جائزة الدولة للإبداع الفني في روما بعد تصنيعه أول جهاز هولوجرام مصري.