اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 11 يناير 2023 02:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم تعلن شروط وضوابط التقدم للإعارات الخارجية لموجهى المواد.. تفاصيل

الأربعاء، 11 يناير 2023 11:48 ص
التعليم تعلن شروط وضوابط التقدم للإعارات الخارجية لموجهى المواد.. تفاصيل وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط وشروط التقديم للإعارة الخارجية لموجهي المواد للعام الدراسي الحالي 2023/2024، مشيرا إلي أنه يسمح بالتقدم للإعارة على وظائف التوجيه الفني حتى سن 56 عاماً في أول أكتوبر من العام الذي يتقدم فيه للإعارة .
 
وأوضحت الوزارة، أن يكون القائمون بعمل موجهوا المواد في المرحلة الابتدائية من حملة المؤهلات العليا يدرجون على المرحلة الإعدادية وفى حالة صدور قرار للعمل بالمرحلة الابتدائية يتم ادراجهم على نفس المرحلة، أما بالنسبة لحملة مؤهل ليسانس التأهيل الجامعي يدرجون على المرحلة التي يعملون بها.
 
وأشارت وزارة التعليم: يكون القائمون بعمل موجهو التعليم الفني وموجهو المواد التي تدرس في مرحلة واحدة ( الفلسفة وعلم النفس) يدرجون وفق المرحلة التي يعملون بها فعلاً ، ويراعى فصل نوعية موجهو ( التعليم الصناعي النظري عن التعليم الصناعي العملي كل تخصص في قائمة، مستقلة).
 
وتابعت وزارة التربية والتعليم: تفصل كل مرحلة على حدة بالنسبة لقوائم موجهو المواد (مع مراعاة أن يدرج الموجه العام والموجه الأول مع الموجه الثانوي )، والاهتمام بمراجعة واستيفاء بيانات بطاقة التقدم الخاصة بالوظائف السابقة كما بالجدول المدرج ببطاقة الإعارة ذلك من واقع ملف الخدمة على أن تدون وظائف التوجيه الفني المعادلة والسابقة لوظائف الكادر بالجدول.

التربية والتعليم

شروط وضوابط التقدم للاعارات الخارجية

اعارات المعلمين

اخبار مصر

موجهو التعليم الفني

التعليم الصناعي

الاعاره الخارجيه للمعلمين

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

وزير التربية والتعليم يدشن مبادرة "إحياء المسرح المدرسى".. صور

الأحد، 08 يناير 2023 09:23 ص

وزارة التربية والتعليم تحتفل باليوم العالمى لمكافحة الفساد

الخميس، 08 ديسمبر 2022 04:27 م

وزير التربية والتعليم يبحث مع عمدة طوكيو تعزيز التعاون التعليمى المشترك

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 03:32 م

بدء احتفالية يوم المعلم بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

الخميس، 27 أكتوبر 2022 07:19 م

وزير التربية والتعليم يشارك فى المؤتمر الوزاري الفرانكوفونى السادس في مصر

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 04:35 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة