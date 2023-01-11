"التعليم" تتيح للطلبة المصريين بالخارج تحميل ملف تقييم الصفوف الأولى إلكترونيا

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم إتاحة ملفات التقييم لطلاب الصفوف الأولى "الأول والثانى والثالث من المرحلة الابتدائية إلكترونيا للطلبة المصريين فى الخارج بداية من 10 يناير الجارى، موضحة أن ملف التقييم عن الفصل الدراسى الأول فقط ويتم تحميله من على موقع الوزارة باللغة التى يؤدى بها الطالب الامتحان، على أن يتم طباعة الملف ويؤدى الطالب الأنشطة على أن يتم رفع الملف بعد الانتهاء منه، على المنصة الإلكترونية للطلبة المصريين فى الخارج بعد أسبوعين من تحميل الملف واستكماله، ولا يتم إرسال أى ملفات تقييم ورقية ويتم التعامل من خلال المنصة الإلكترونية فقط، على أن يتم تحميل الملف ورفعه من خارج جمهورية مصر العربية فقط.

وكانت الوزارة أعلنت أرقام جلوس امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج، حيث أتاحت للطلاب الاستعلام عن أرقام الجلوس من خلال الدخول على الموقع الرسمى للوزارة، عبر الرابط التالى: https://sabroad.emis.gov.eg/

وتبدأ 14 يناير الجارى امتحانات الطلبة المصريين في الخارج، حيث انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من مرحلة التقديم التى كانت قد أتاحتها بداية نوفمبر الماضى، حيث استقبلت طلبات الطلاب الراغبين فى أداء امتحانات العام الدراسى الحالى إلكترونيا.

وكان الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد إجراءات شروط التقدم لامتحانات أبنائنا فى الخارج للعام الدراسى 2022/2023.

وقالت الوزارة إن تسجيل الطلاب للالتحاق بنظام أبنائنا في الخارج، وسداد الرسوم المقررة للتقدم يتم إلكترونيًا من خلال المنصة الإلكترونية للوزارة والمخصصة لأبنائنا فى الخارج وفق التعليمات الواردة بإجراءات وشروط التقدم اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 2022/11/1 من الصف الأول الابتدائى وحتى الصف الثاني الثانوي العام، وتمتد فترة التسجيل لمدة شهر من بداية فتح الموقع.

وأوضحت الوزارة أن كتيب الإجراءات يتضمن نظام الامتحان، والمستندات المطلوبة للتقدم، والفئات المسموح لها بالتقدم، واللغات الأجنبية التى يمكن للطالب أداء الامتحان فيها، وحالات الإعفاء من اللغة الثانية، وغيرها.

جدير بالذكر أن امتحانات أبنائنا في الخارج هى خدمة مقدمة لأبناء الجاليات المصرية للحفاظ على دراسة المناهج المصرية بالخارج، حيث تنفرد بها جمهورية مصر العربية عن جميع دول العالم، ومن خلالها يمكن للطالب فى حال عودته إلى أرض الوطن فى أى وقت الالتحاق بالمدارس المصرية مباشرة.