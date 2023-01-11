اليوم السابع
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التحفظ على لحوم غير صالحة للاستهلاك ومواد غذائية مجهولة المصدر ببنى سويف

الأربعاء، 11 يناير 2023 11:45 ص
التحفظ على لحوم غير صالحة للاستهلاك ومواد غذائية مجهولة المصدر ببنى سويف جانب من الحملة
بنى سويف - هانى فتحى

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أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف، على حملة نفذتها لجنة حماية المستهلك استهدفت المرور على الأسواق ومحلات وأماكن تداول وبيع السلع الغذائية وعد من المراكز والمنشآت الطبية والعبادات الخاصة والمعامل بدائرة مدينة بني سويف، وذلك بحضور علاء الصغير نائب رئيس الوحدة المحلية، ,علاء عيد مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، والدكتور سامي الدهشوري الطب البيطري، ومسؤولى فرع جهاز حماية المستهلك، والتموين والتمريض ومباحث التموين.

أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر لمخالفات تموينية وصحية، شملت: 12 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار، و9 محاضر لعدم إصدار فواتير بالمخالفة للقانون، و2 محضر لعدم إتباع اشتراطات النظافة الصحية، بجانب غلق وتشميع أكاديمية تمريض بدون ترخيص ، والتحفظ على 750 كجم لحوم منتهية الصلاحية، و120 كجم مواد غذائية مجهولة المصدر، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة لإحالتها لجهات التحقيق المعنية واتخاذ الإجراءات  القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف فإن تلك الحملات تأتى فى  إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين، وتشديد الرقابة علي جميع الأنشطة التجارية للوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية مع اتخاذ عقوبات رادعة حيال محتكري السلع، وذلك ضمن خطة المحافظة في هذا الجانب.

 


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