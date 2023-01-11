"الأوقاف" تعلن توزيع 6 آلاف عمامة أزهرية على الأئمة فى 18 محافظة

أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع الدفعة السادسة من العمامة الأزهرية للمرة الثانية على الأئمة المستحقين لها، وعددهم 6000 إمام، وذلك بمحافظات: "الشرقية - البحيرة – كفر الشيخ – القاهرة – المنوفية – المنيا – قنا – سوهاج – أسيوط – الجيزة – القليوبية – بنى سويف – الدقهلية – الغربية – الإسكندرية – أسوان – الفيوم – الأقصر".
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتى فى إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزى الأزهرى كاملًا للأئمة، مشددة على الأئمة التوجه إلى مديرياتهم لاستلام العمامة الأزهرية، مؤكدة على مديرى المديريات إرسال مندوبيهم لتسلم العمامة من الوزارة علمًا بأن التوزيع بالمديريات سيتم بدءًا من الأحد 15 يناير الجارى، وحتى الخميس 2 فبراير المقبل، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وتحت مسئولية مدير المديرية.
وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء الناجحين من محافظة الجيزة، المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجى جامعة الأزهر دفعة مايو 2022م، مؤكدة أنها ستنشر تباعًا أسماء باقى الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى.
وأطلقت وزارة الأوقاف، المرحلة الأولى من مبادرة "اكتشاف"، وترصد لها مبلغ مليون جنيه لمرحلتها الأولى، لافتة إلى أن المبادرة تأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتنمية المواهب ورعايتها، وتهدف المبادرة إلى اكتشاف المواهب فى مجالات الدعوة، والقرآن الكريم، والابتهال الديني، مع التأكيد على أنها ليست مجرد مسابقة عابرة إنما هى خطة مدروسة لرعاية المواهب والنوابغ، لافتة إلى أن المبادرة ستبدأ على مستوى المديريات الإقليمية فى مرحلتها التمهيدية من خلال محكمين متخصصين فى كل فرع ، على أن تكثف جميع المديريات إعلانها عن ذلك على موقع المديرية وعبر إداراتها الفرعية ، كما يمكن التقدم للمبادرة مباشرة على الرابط التالى فى موعد أقصاه 31 يناير الجاري: https://forms.gle/iXDPF85P4B6i8xHq8
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