"الأوقاف" تعلن توزيع 6 آلاف عمامة أزهرية على الأئمة فى 18 محافظة

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع الدفعة السادسة من العمامة الأزهرية للمرة الثانية على الأئمة المستحقين لها، وعددهم 6000 إمام، وذلك بمحافظات: "الشرقية - البحيرة – كفر الشيخ – القاهرة – المنوفية – المنيا – قنا – سوهاج – أسيوط – الجيزة – القليوبية – بنى سويف – الدقهلية – الغربية – الإسكندرية – أسوان – الفيوم – الأقصر".

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتى فى إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزى الأزهرى كاملًا للأئمة، مشددة على الأئمة التوجه إلى مديرياتهم لاستلام العمامة الأزهرية ، مؤكدة على مديرى المديريات إرسال مندوبيهم لتسلم العمامة من الوزارة علمًا بأن التوزيع بالمديريات سيتم بدءًا من الأحد 15 يناير الجارى، وحتى الخميس 2 فبراير المقبل، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وتحت مسئولية مدير المديرية.

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء الناجحين من محافظة الجيزة، المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجى جامعة الأزهر دفعة مايو 2022م، مؤكدة أنها ستنشر تباعًا أسماء باقى الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى.